這組合太狂！台北錦州街爆紅美食，涼麵配豬腳竟然超搭，排隊人潮塞滿通道

近行天宮的錦州街上，有一家人氣爆棚的人氣小吃店，主打涼麵配豬腳，

許多網友都笑稱是被涼麵耽誤的豬腳店！

涼麵店不少，但吃涼麵配豬腳的吃法還是頭一次看到，不僅新奇還很美味。

錦州街上有不少餐廳、小吃，但這家金香豬腳•涼麵生意特別好，

還沒到尖峰用餐時段就座無虛席，外帶的人潮排長長，用完餐出來正值尖峰用餐時段，

內用外帶的人潮幾乎擠的滿滿滿。

台北｜金香豬腳・涼麵

切豬腳、腿庫的手幾乎沒停過。

內用要排隊等店家帶位喔，不是自己進去找空位。

金香豬腳•涼麵生意的菜單，有別於一般的涼麵店只有涼麵配味噌湯，

這裡的餐點選擇性多上許多，吃涼麵也能吃的很澎拜。

上菜速度很快。

金香豬腳•涼麵生意主打涼麵跟豬腳，當然涼麵是一定要點的，

金香涼麵是經典的原味，麵條稍粗有Q勁有嚼勁，麻醬很香很濃郁，

但又不會過稠，輕易就能拌開，整體香而不膩很順口。

涼麵除了經典的原味外，還有榨菜、泡菜、肉燥等口味可以選，

喜歡吃泡菜的小孩選的是泡菜涼麵，原味加上泡菜，微酸微辣份外開胃，

金香的泡菜爽脆，味道也好，意外的好吃。

如果不想吃涼麵，金香豬腳•涼麵生意有滷肉飯可以選， 淋上油亮的滷汁，色澤相當誘人，

整體偏油味道偏鹹不走甜的路線，香氣稍稍不足， 不難吃但還是習慣吃三重的滷肉飯。

豪華的點了個雙拼腿庫+大腸頭，像小山般的份量很足。

大腸頭處理的很乾淨，吃起來沒異味，滷的很入味。

腿庫主要吃肉，跟豬腳不同，滷到軟透幾乎入口即化，

瘦肉輕輕一剝就分離，巴著滷汁在口腔中散發，鹹香夠味且完全不乾柴，好殺白飯。

腿庫皮超級Q，軟嫩膠質足。

沾點店內的醬油辣椒也不錯 。

白菜不像滷白菜那般的軟綿，仍保留著菜的口感，

味道上不差，香香甜甜的，配涼麵剛剛好。

當天沒有燙青菜所以選了筍絲，油嫩的口感頗討喜。

滷的很入味的油豆腐。

吃涼麵就是要配碗味噲三合一，豆腐、蛋花加上貢丸，一碗豪華版的味噌湯；

味噌的鹹淡剛剛好，更多的是蛋花的香氣，蓬鬆柔軟的蛋花口感好順滑，

吃完涼麵喝上一碗好享受。

初訪人氣很高的金香豬腳•涼麵，涼麵跟豬腳表現都可圈可點，

難怪總是門庭若市，外帶有便當可以選，一個人想簡單吃選便當比較方便。

金香豬腳•涼麵

所在地址：臺灣臺北市中山區錦州街253-1號

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：02-2517-2138

文章來源：Irene's 食旅．時旅