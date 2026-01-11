這組合超恐怖！喝酒配「1食物」越喝越醉 海鮮配茶腸胃大翻車

記者蔣季容／台北報導

吃海鮮別搭配茶，否則可能會脹氣、拉肚子，甚至增加貧血風險。（示意圖／資料照）

有些食物單吃沒問題，但搭在一起可能會導致腸胃翻車！營養師李婉萍在臉書表示，吃海鮮別搭配茶，否則可能會脹氣、拉肚子，甚至增加貧血風險。此外「榴槤+酒」的組合非常恐怖，因為榴槤的成分會影響到酒精的代謝，導致酒醉狀況更嚴重，越喝越醉。

李婉萍分享3大NG搭配

1、牛奶+柳橙汁

聽起來很像早餐的組合，但柳橙汁是酸性，加上牛奶後容易凝固，因此很多人吃完這個組合後會拉肚子。

2、海鮮+茶

吃完海鮮來一杯茶解油膩，不過茶裡面的鞣酸會鎖住鐵質，無法吸收，還可能會讓你脹氣、拉肚子，甚至增加貧血的風險。建議吃完海鮮1小時後再喝茶。

廣告 廣告

3、榴槤+酒

李婉萍直呼這組「超恐怖的」，榴槤的成分會影響到酒精的代謝，導致酒醉狀況更嚴重，越喝越醉。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

領錢了！這地區「每人普發2000元」遷出者也有 3月發放

帳戶多出103萬！他以為詐騙急報警 真相逆轉「竟是年終分紅」

早餐吃水果、咖啡錯了？專家推「1飲品」飽到下午：還能穩血糖

週一起連暖5天「直飆28度」！1號颱風恐生成 對台影響曝

