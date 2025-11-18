這組織恐怕不存在! 美欲將索萊斯列恐怖集團 委國批 : 帝國主義敘事

部署在委內瑞拉外海的9艘美國軍艦。 圖 : 翻攝自美國國防部

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期加大對委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜羅的施壓，正在考慮將所謂的「索萊斯集團」（ Cartel de los Soles，又譯太陽集團 ）列為外國恐怖組織，引發多名前官員與研究者關切。他們指出，該集團並非傳統意義上的組織型販毒集團，相關定性恐為美國對委內瑞拉採取軍事行動提供正當性。川普總統也表示，若完成指定，美軍可能以此為依據，攻擊馬杜洛政府在委國境內的資產與基礎設施。

美國《有線電視新聞網》( CNN ) 指出，根據多位專家說法，「索萊斯集團」長期被用作描述委內瑞拉軍隊內部涉入毒品走私的鬆散網絡，而非具備統一階層或指揮系統的犯罪組織。前美國國務院律師費努坎直言，政府正試圖將「一個不存在的非恐怖組織」塑造成國家級威脅；另一名前高級官員則批評，政府的情報來源可能錯誤或受到政治因素影響，並未通過更廣泛的情報審查。

美國軍方27日在墨西哥附近水域摧毀4艘涉嫌販運毒品的船隻，擊殺14名疑似「毒梟恐怖分子」。 圖：翻攝「X」@SecWar

智庫 InsightCrime 指出，「索萊斯」一詞源於 1990 年代軍官涉毒案件的調查，近年來多被用來描述軍方零星涉案者，而非具完整架構的卡特爾。學者強調，雖然委內瑞拉確實存在軍官與官員參與走私，包括利用祕密機場與航線運毒，但其模式多為分散行動，難以與哥倫比亞或墨西哥的成熟卡特爾相提並論。

外國恐怖組織指定主要賦予美國在金融與外交層面施壓的權限，但近年來亦被作為軍事行動的前置法律工具。法律界人士擔憂，川普政府正透過「反毒」敘事包裝政權更迭意圖，藉由擴張反恐框架來為可能的軍事介入鋪路。他們警告，此舉恐模糊反恐與執法界線，也可能在缺乏明確證據的情況下，將美國推向更具風險的外交方向。

委內瑞拉政府對此嚴正否認，內政部長卡貝略批評，美方的指控為「帝國主義敘事」，稱所謂的卡特爾根本不存在。

