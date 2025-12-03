這縣市執法更嚴了！鎖定「4大交通違規」 小心噴12萬

生活中心／倪譽瑋報導

屏東警分局針對高風險違規加強取締，呼籲民眾務必遵守交通規範。（圖／翻攝畫面）

今（2025）年即將結束，年終是容易發生交通事故的時段之一，屏東警分局為確保市民安全，12月會針對闖紅燈、無號誌路口未停讓、酒駕、騎車不戴安全帽，這4大違規嚴格取締，請民眾特別注意。在眾多違規項目中，「汽車酒駕」可罰款3萬元至12萬元，罰則可謂相當重。

屏東警察12月起 加強取締4交通違規

屏東警分局統計轄內交通事故資料指出，其轄內的屏東縣屏東市、麟洛鄉、長治鄉、萬丹鄉，人口眾多，去（2024）年12月單月就發生8件死亡車禍，為防止交通事故，警分局自今年12月起，針對「闖紅燈」、「無號誌路口未停讓」、「酒後駕車」、「未依規定戴安全帽」高風險違規加強取締。

警方12月起即規劃交通執法專案，除了把上述4大違規行為列為取締重點外，也擬提高違規成本，盼藉此降低重大事故發生。警方強調，嚴格取締是為確保市民的生命財產安全，請民眾務必遵守紅綠燈號誌、路口減速慢行、酒後不開車、騎乘機車配戴安全帽。

闖紅燈罰多少？

罰款金額主要會依車種有所不同，如果是因闖紅燈導致事故，可能得面臨刑責，肇事責任也將加重。

自行車、微型電動二輪車：闖紅燈罰款300元～1200元

機車：闖紅燈罰款1800元

一般小型汽車：闖紅燈罰款2700元

大型車：闖紅燈罰款3600元

載運危險物品的大型車：闖紅燈罰款5400元

未禮讓行人一定罰6000嗎？

無號誌路口或支道未停讓，是車禍頻發原因之一，未禮讓行人罰則不一，但因此參加道安講習可謂得不償失，汽機車都得注意。

未禮讓行人：罰1200～6000元、記違規點數3點並需接受講習

未禮讓視障者：罰2400～7200元

機車一年內累犯2次以上：可加重罰6000元

此外，非號誌化路口未禮讓亦有罰則：機車1200元、小型車1500元、大型車1800元。

酒駕罰則2025

酒駕罰則加重，在吊扣駕照方面，若載有12歲以下兒童，或酒駕造成傷害，吊扣時間將延長至2～4 年；若釀成重傷或死亡，駕照即遭吊銷，且不得再考。另外，10年內多次酒駕者，處分將逐次加重，三犯以上者還會公布姓名與照片。

機車酒駕：可處1.5萬元至9萬元

汽車酒駕：可處3萬元至12萬元，並吊扣駕照1～2年、車輛移置保管

騎車沒戴安全帽罰多少？安全帽未扣會罰？

機車騎士除了未戴安全帽的500元罰鍰外，若安全帽未繫扣環、帽體破損、佩戴方式錯誤等情況，也同樣視為違規。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

