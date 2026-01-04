這縣市家用廚餘機補助5千！首日受理破2千件 申請辦法、資格一次看

因應中央家戶廚餘禁餵豬新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」。（圖／台中市政府提供）

因應中央家戶廚餘禁餵豬新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台、每戶每台5000元，2日開放申請，受理件數已破2,000件。台中市政府經發局長張峯源表示，市民反應相當踴躍，市府即時增派人力投入審查，加速流程，感謝市民對廚餘減量的行動力。

張峯源表示，此次廚餘機補助為歷年全台最大規模，也是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市。市民只要透過「台中通」APP即可完成申請，兼顧便利與減碳無紙化政策方向。他強調，市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

經發局說明，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

經發局也特別提醒，補助申請通過後不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤後，補助款項約2週後核發。民眾若於申請補助後辦理退貨，除無法領取補助外，已核發者亦須繳回。

對於不當申請行為，市府法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請、切勿心存僥倖。

經發局補充，此次補助凡設籍於台中市、符合資格的市民，皆可透過「台中通」APP線上申請，名額有限、依審查通過順序核定。相關補助規定、申請流程或文件問題，歡迎撥打1999市民專線洽詢，或至台中市政府經濟發展局官網（https://www.economic.taichung.gov.tw/3176021/post）查詢最新資訊。

