這縣市過馬路驚見「刷卡區」！嗶一下延長10秒獲萬人好評

為改善台灣長期以來被詬病的「行人地獄」問題，交通部近年積極推動多項改革。近日有民眾在新竹市中央路與文化街路口，發現行人號誌燈柱新增一項特殊裝置，持敬老卡或愛心卡只需感應「嗶」一下，即可延長下一次行人綠燈秒數，引發網友熱烈討論與按讚，紛紛直呼「好聰明的設計」。

該民眾於11月17日透過臉書社團「路上觀察學院」分享這項新發現，指出在號誌柱上張貼了一張告示牌，寫著「敬老卡、愛心卡刷卡後，下次行人綠燈將延長秒數」，讓他驚訝表示「原來敬老卡還有這種作用」。

這項創新措施立刻引發廣大網友共鳴，貼文獲得逾1.3萬人按讚與留言，有人表示「有時候連我們都走不完，更別說老人家」、「其實應該有需要的人都可以按才對，今天如果腳意外受傷，在恢復期間走路比較慢，就不會有敬老或愛心卡了」、「這個設計很讚耶，希望別的縣市也可以這樣」、「裝錯地方了吧！！應該要裝在比較寬的路口吧」、「好貼心的設計」。

據了解，這項「敬老愛心號誌」系統是由新竹市政府於今年7月率全國之先導入，成為全台首創的科技導向行人安全設施。透過敬老卡或愛心卡感應後，即可在接下來的行人綠燈週期中，自動延長通行時間10秒，設計考量年長者與行動不便者通行時間較長的需求。

不過該系統自啟用以來已運行三個月，地方民眾回饋意見不一，有人反映未曾得知該功能，也有部分長者表示實際操作使用較少，顯示仍有宣導與推廣空間。

新竹市政府表示，導入此設施的背景是基於新竹市65歲以上人口已達總人口的15.7%，希望透過科技提升都市生活品質，營造更友善的通行環境。代理市長邱臣遠透露，此構想源於赴新加坡參訪時觀察到當地敬老感應號誌的成功經驗，返台後便立即推動相關單位進行評估與建置，盼以實際行動提升市民安全感。

