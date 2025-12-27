「這縣市」加碼普發5千元！領取資格和方式曝光：最快過年前入帳

生活中心／李紹宏報導

普發1萬才上路一段時間，現在又有一個縣市宣布要普發現金了！新竹市議會三讀通過「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算，將發放市民每人5000元消費金，連符合資格的新生兒也能領取，領取管道將採多元化配置，最快將於2026年1月21日撥款入帳。

新竹市加碼普發現金5000元，預計在2026過年前準時發放。（示意圖／資料照）

哪些人可以領普發5000元？

新竹市政府今（27）日指出，市府正積極規劃於明年春節前發放新竹市民每人5000元消費金，對象為「114年9月30日（含當日）前已設籍本市，且至造冊基準日（115年1月9日）連續設籍未遷出之市民」。

市長高虹安表示，本次發放規模預計惠及逾45萬人。除現有市民外，「凡114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒，只要父母一方符合資格並於期限內完成設籍」，亦可領取。市府目前已全面啟動跨局處籌備，從系統建置到造冊作業同步進行，確保發放流程安全且便民，讓市民順利領取。

普發5000元領取方法

為了方便新竹市民領取，針對一般市民及新生兒，政府分別採取不同方式：

A.一般市民專區

1. 免申請自動匯入（115.1.21入帳）

對象：現有「重陽禮金匯款名冊」長輩（有提供帳戶者）、受政府保護安置之兒少。

方式：由市府直接勾稽，自動撥款至既有帳戶。

2. 現場領現金

時間：115年1月24日（週六）08:00～16:00，限時發放。

地點：戶籍所在地之各區指定發放所。

3.數位線上登記（115.1.30～2.28）

方式：透過「新竹通APP」辦理登記，審核通過後匯款入帳。

4. 區公所補領（115.3.10～3.31）

時間：期間內之工作日上班時間。

方式：攜帶證件至戶籍所在地之區公所辦理。

B.新生兒專區

【115年1月9日（含）前完成設籍者】

可由法定代理人選擇上述的「2.現場領、3.數位登記、4.公所補領」等方式辦理。

【115年1月10日後完成設籍者】

由符合資格之父或母，直接向「辦理出生登記之戶政事務所」臨櫃申請（截止日為115.9.30）。

新竹市長高虹安。（圖／翻攝自新竹市政府官網）

新竹市府強調，市民可彈性選擇最便利的管道領取消費金；為推廣數位化服務，凡透過「新竹通」申請者，市府將規劃額外加碼補貼。至於相關發放細節與確切作業流程，將在準備就緒後進一步說明。

（資料來源：新竹市政府官網）

