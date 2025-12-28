即時中心／黃于庭報導

中央普發現金1萬上（11）月開跑，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放5種管道，許多國人均已順利領取。新竹市政府為協助市民降低負擔，並振興消費，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，已經新竹市議會三讀通過預算，規劃於明（2026）年春節前發放市民每人5,000元消費金，並公布領取資格、管道。

新竹市政府表示，「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」預算已三讀通過，規劃明年春節前發放每人新台幣5,000元消費金，資格為今（2025）年9月30日（含當日）前已設籍本市，且至造冊基準日（2026年1月9日）連續設籍未遷出之市民。

市長高虹安指出，此次發放5,000元消費金預估受惠人口超過45萬人，包含2025年8月1日至2026年7月31日出生之新生兒亦納入發放範圍，新生兒如未能於今年9月30日（含當日）前設籍本市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並於明年9月30日（含當日）前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取消費金。

此次多元發放方式如下：

1.依現有市府權管社福系統資料，重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者），及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，直接勾稽後2026年1月21日匯入既有帳戶。

2.轄內各區設置發放所，於115年1月24日星期六8時至16時執行實體現金發放。

3.數位申請於2026年1月30日起至2月28日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。

4.各區公所補領，於2026年3月10日起至3月31日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。

5.有關新生兒（出生日期為2025年8月1日至2026年7月31日），2026年1月9日（含當日）前於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述第(2)、(3)、(4)點方式領取或申請，2026年1月10日至9月30日（含當日）於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請。



最後，市府說明，市民可依自身需求選擇最適合的方式，若透過新竹通申請之市民，市府亦將規劃推出好康加碼，鼓勵大家踴躍使用新竹通，相關發放細節也將在完善作業規劃後進一步公布。

原文出處：快新聞／「這縣市」加碼普發5000元！過年前就入帳 領取方式、資格曝光

