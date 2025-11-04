「這縣市」太愛買房！ 囤房族破8.2萬人全台第一

隨著政府推動「囤房稅2.0」改革，多屋族房屋稅稅率自去年7月起正式調整，非自住住宅稅率提高至2%～4.8%，採全國歸戶、累進課徵，以家戶為計算單位。依規定，若同一家戶名下全國擁有四間房產，第4戶即課徵囤房稅；持有5戶以上者，非六都地區稅率為3.8%，六都地區至少4.2%，使多屋族及建商需承擔更多稅金。

「囤房稅2.0」改革。（圖／TVBS）

資深房仲陳泰源表示，以一間7坪小套房為例，空置約三個月，目前仍未出租。若為屋主名下唯一房產，每年房屋稅僅約兩千多元；但若這間小套房是屋主第4戶非自住住宅，每年房屋稅將跳升至約八千元，增幅達三至四倍。財政部統計顯示，2024年全台非自住房屋持有人數達56.3萬人，較前一年增加1.75萬人。其中，新北市居冠，擁有非自住房屋者達8.2萬人；台中市6.75萬人，高雄市6萬692人。六都中增幅最大的是桃園市，一年內增加3493人。

房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，桃園多個新興重劃區近年交屋量大，房價相對親民，使雙北投資客趁機購置多戶房產，帶動囤房戶增加。住展雜誌發言人陳炳辰指出，新北市的住宅供給量體龐大，又擁有活絡的租屋市場，相較台北市而言，具備更高的投資報酬潛力，因此在整體囤房與多屋族分布上，新北市的占比自然較高。

非自住房屋持續增加。（圖／TVBS）

然而，數據也顯示，持有5戶以上及10戶以上的囤房大戶人數逐年下降，其中持有5戶者由8781人降至8207人，持有10戶以上者則由1608人降至1519人，顯示多屋族群結構正逐步改變。陳定中指出，部分敏感屋主為降低未來稅負，已提前調整資產布局，特別是在新法案正式上路前進行資產規劃，是理財上常見操作。

整體而言，非自住房屋持續增加，但多屋族人數卻呈下降趨勢。至今，全球仍未有任何國家能證明囤房稅能有效壓抑房價或租金，政策效果仍有待時間檢驗。

