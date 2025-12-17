「這縣市」有望發錢！議員提加碼1萬消費券 首長表態了：我支持

即時中心／黃于庭報導

普發現金1萬上（11）月開跑，包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放5種管道，許多國人均已順利領取。新竹市及嘉義市相繼宣布普發，分別為5000元消費金、6000元現金。對此，金門縣議員關注該縣是否跟進，縣長陳福海則表態，若議員都同意他也支持。

金門縣議員吳佩雯昨（16）日質詢時提及，金門縣是否加碼普發1萬元消費券？陳福海表態「我個人很願意」，要是議員也都同意的話，且目前金門財政水位提升，已經從40幾億元來到70多億。

接著，陳福海也說道，未來財劃法還會挹注金門，或許可成為全國加碼消費券的領頭羊。該縣統籌分配款穩定20多億，現在定調大約60多億，雖計畫及一般補助款仍調整中，不過影響不大，預計可讓縣政有更大彈性。

陳福海強調，相信縣府財政水位上升，只要議員同意就會尋找財源，自己支持加發消費券，「還是操之在我」。吳佩雯則回應，消費券有助提升消費動能，希望陳福海多加研議，為鄉親爭取福利。

