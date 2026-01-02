「這縣市」補助家用廚餘機！ 才開放就大當機 網炸鍋





台中市政府推動全台規模最大的「家用廚餘機補助計畫」，今（2）日上午10時於台中通APP開放申請，截至中午申請件數已突破千件，展現市民對垃圾減量與低碳生活的高度支持。不過有網友在網路上分享他花半小時始終無法連上申請頁面，讓他氣得直呼「真的是很幹！」

2日上午10點26分，一名網友在Threads上發文「有人跟我一樣到現在還連不上廚餘機補助申請的頁面嗎？？真的是很幹」，並附上「台中通TCPASS」官網，前往「線上申辦廚餘機補助」的網頁，但另一張則是「無法連上這個網站」的畫面。

廣告 廣告

許多網友看了以後紛紛說「加油，限定一萬名額！」、「經發局說在維修中」、「剛打電話過去市政府結果忙線中~」、「好吧~~只好等了~」，隔1個多小時、上午11點45分有網友回文「可以申請了～」。

經發局說明， 申請開放初期因大量民眾同時進入系統，最高同時連線人數超過5,000人，申請頁面一度出現載入緩慢情形。本府數發局已緊急調配網路資源、提升系統承載量並導入分流導引機制，同步強化資安防護，相關優化作業已於中午前完成。

經發局長張峯源表示，因應中央政策調整，未來廚餘去化將由傳統養豬逐步轉型為能源化與肥料化處理，市府特別編列5,000萬元經費，推出家用廚餘機補助，預計補助1萬戶、每台最高5,000元，為全台補助名額最多的減碳配套措施。補助一開放，不少市民即第一時間透過台中通APP完成登記，也有多家廚餘機品牌配合政策推出優惠方案，顯示市民對環保轉型已有高度共識。

張局長指出，家用廚餘機可有效縮減家戶廚餘量，改善異味與果蠅問題，從源頭落實垃圾減量，不僅提升居家生活品質，也可減輕廚餘收運與後端處理負擔，是市府推動循環經濟與淨零轉型的重要一環。

經發局提醒，凡設籍於台中市且符合資格的市民，自115年1月2日起皆可透過「台中通」APP線上提出申請，並呼籲市民養成「瀝水再丟、吃多少煮多少」的良好習慣，攜手打造低碳、永續的綠色台中。補助相關辦法與申請資訊，請至台中市政府經濟發展局官網或台中通APP查詢。

▼凡設籍於台中市且符合資格的市民，自115年1月2日起皆可透過「台中通」APP線上提出申請。（圖／翻攝《台中市政府經濟發展局》官網）

（封面圖／翻攝《台中市政府經濟發展局》官網）

更多東森財經新聞報導



禁廚餘養豬！ 立委喊補助家戶「1設備」 環境部回應了

禁廚餘養豬「處理費翻倍」 業者嘆：成本轉嫁消費者

買廚餘機＝繳智商稅？ 過來人超推：省麻煩就是好投資