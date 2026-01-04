「這縣市」補助家用廚餘機！每戶每台可獲5000元 申請方式曝光了

即時中心／黃于庭報導

台中市梧棲去（2025）年10月爆發非洲豬瘟案例，中央政府祭出禁運、禁宰令，全台各縣市嚴陣以待，所幸最後成功將疫情控制在單一案場。為了防堵疫情再度爆發，行政院決議2027年起全面禁用廚餘，今（2026）年則為轉型期，將「有條件」開放廚餘養豬。對此，台中市府推出「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台、總經費5,000萬元，目前受理件數已破2,000件。

經發局長張峯源表示，此次廚餘機補助為歷年全台最大規模，也是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市。市民只要透過「台中通」APP即可完成申請，兼顧便利與減碳無紙化政策方向。

張峯源強調，市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

經發局說明，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

台中市補助家用廚餘機每戶、每台5000元。（圖／台中市政府提供）

至於補助申請通過後，經發局特別提醒，不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤後，補助款項約2週後核發。民眾若於申請補助後辦理退貨，除無法領取補助外，已核發者亦須繳回。

對於不當申請行為，法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請、切勿心存僥倖。

