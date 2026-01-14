「這縣市」豪發6000元！加碼送600元拚買氣

▲嘉義市不僅拍板對全體市民發放每人6000元現金，加碼推出「商圈夜市券」，最高可再領600元。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 在政府推動普發一萬元政策之際，地方政府也紛紛加碼拚經濟，嘉義市不僅拍板對全體市民發放每人6000元現金，市長黃敏惠今（14）日再宣布振興方案，推出「商圈夜市券」回饋活動，最高可再領600元，盼透過一波接一波的消費誘因，全面帶動在地商圈與夜市買氣。

黃敏惠宣布，自2月1日起，只要民眾於嘉義市店家消費滿2000元，憑發票即可兌換200元商圈夜市券，每人最多可領取3次，等同再拿600元消費回饋。她也提醒市民與遊客，逛街、用餐後的發票務必妥善保留，才能把好康拿好拿滿。

黃敏惠說明，發票開立日期須為2026年2月1日（含）以後，商圈夜市券兌換活動則自3月2日起正式啟動，相關兌換地點與細節，將陸續公布於市府建設處臉書專頁，以及嘉義市政府官方網站。

至於備受關注的現金發放，嘉義市議會去年三讀通過市府提出的「加碼普發現金6000元」方案，確定讓市民在農曆年前就能領到現金。市府指出，凡於2025年12月8日（含）前設籍嘉義市的市民，以及在該日前出生、並於2026年2月6日前完成出生登記與設籍者，皆符合領取資格。

黃敏惠表示，主要現金發放日期訂於今年1月24日與25日，連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依照通知單所載時間與地點，前往各區指定場所領取。市府自1月16日起，將陸續把通知單寄送至市民戶籍地址。

此外，若市民未能在主要發放日完成領取，仍可於1月30日、31日，以及2月6日、7日，於上午9時至中午12時、下午2時至5時，前往戶籍所在地的聯合里辦公處補領，確保每位符合資格的市民都能順利拿到這筆現金。

