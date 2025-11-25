「這縣市」2026藍白合無望？陳智菡：我們會推自己人

政治中心／劉宇鈞報導

陳智菡說，民眾黨會努力守住新竹市。（圖／中午來開匯提供）

各政黨在2026地方選舉的佈局是外界關注重點，藍白間的合作與否，都將牽動地方執政版圖的移動。民眾黨立院黨團主任陳智菡24日談及相關議題時說，「新竹市基本上我們就是會推自己人」。

陳智菡在網路節目《中午來開匯》表示，民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠近期應會有動作，但細節與動向還是要問過陳琬惠，她沒有辦法代替回答；至於新竹市則要看12月16日新竹市長高虹安的二審官司狀況，若沒問題，基本上高當然會爭取連任。

陳智菡直言，「新竹市基本上我們就是會推自己人」，外界認為要談藍白合的區域在新北市、宜蘭縣、嘉義市及新竹市，但這是外界認為，事實上兩黨都沒有說「我們要談這4區」，但現在都被這個框架限縮了；她強調，民眾黨會努力守住新竹市。

陳智菡也談到有關前主席柯文哲與現任主席黃國昌的定位問題，她認為，與其說是二元領導，不如說兩人很密切配合，步驟是一致的，柯私下曾說「兩個太陽總比沒有太陽好」，雖然民眾黨是小黨，卻有2位非常重要的領袖，不僅佔遍全國媒體版面，各自聲量還是當今政壇數一數二，這件事對民眾黨來說絕對是加分。

