這縣市2026敬老加碼！70歲以上免繳健保費、敬老金4倍

台東縣政府規劃自2026年起推出兩項長者福利加碼，重陽節敬老禮金將從現行500元調升至2000元、提高4倍；此外，年滿70歲且設籍台東滿1年的長者，健保費「自付額」擬由縣府代為繳納，盼減輕長輩醫療與生活負擔。縣府估兩項政策合計年經費約3億2600萬元。

縣府指出，近年財政狀況改善，除未償債務歸零外，也評估在整體預算規模下，將資源更有效回饋高齡族群，朝「在地安老」方向推動。縣長饒慶鈴表示，代繳健保費自付額可望減輕長輩每月固定支出，而敬老禮金加碼則象徵對長者的感謝與敬意。

縣府說明，健保補助預估可讓約2萬6868名70歲以上長者受益，敬老禮金加碼則預估約4萬5000名長者可領，整體受惠人數可達縣內長者總數的9成以上。

不過相關政策在縣議會中也引發質疑，議員簡維國等人指出，地方自有財源規模有限，若將長期支出建立在未來收入變動之上，恐形成財政壓力；也提醒70歲以上人口可能逐年增加、健保費亦不排除調整，建議縣府提出更完整的中長期財務評估與備案，避免福利難以延續。

縣府則回應，相關措施是在評估財政規模與人口成長趨勢後提出，現階段預算有能力容納支出。最終是否如期上路，仍須依法完成後續預算與相關行政程序。

