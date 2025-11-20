這群人不能鑽轎！黑面三媽睽違109年重返台南 遶境18禁忌必知千萬別犯

記者李育道／台北報導

雲林北港朝天宮今年5月擲筊獲媽祖同意，睽違14年重啟「南都巡歷」，也是「黑面三媽」相隔109年後再次遶境台南。（示意圖／資料照）

雲林北港朝天宮今年5月擲筊獲媽祖同意，睽違14年重啟「南都巡歷」，也是「黑面三媽」相隔109年後再次遶境台南。11月15日起駕，隊伍將沿嘉義、台南山線一路前行，後駐駕普濟殿與祀典大天后宮；11月24日回鑾時則循台南海線返回北港，沿途吸引大批信眾期待。

命理師楊登嵙表示，此次共有107間台南宮廟接駕，展現「眾神之都」的宗教熱情。北港朝天宮媽祖與台南祀典大天后宮媽祖得以相隔百年再次舉行會香，被視為兩地信仰交流的重要里程碑，不僅重現歷史軌跡，也象徵宗教文化的延續與團結。

楊登嵙建議第一次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。（示意圖／翻攝臉書）

過去媽祖遶境禁忌繁多，隨時代推移雖有簡化，但基礎禮俗仍需遵守，以示尊敬與虔誠。參加遶境者被視為陪同媽祖「行腳賜福」，一舉一動皆代表神明，因此更需注意禮儀、保持心念清淨，不做讓媽祖「失禮」的行為。

楊登嵙也列出「媽祖進香繞境18大禁忌」，供信眾提前做好準備：

1.第一次參加者須穿全套新衣，象徵敬意。

2.女性生理期不得觸碰神明及法器。

3.守喪未滿一年者、家中辦喪事者不得觸碰神明與法器。

4.參加者須保持潔淨，不得進出喪家、月內房。

5.出發前需淨身，隨身物品與車輛皆須淨過。

6.持進香旗或佩戴平安符者不得鑽轎、不得進浴室及廁所。

7.身穿「號褂」者禁止進入洗手間。

8.持旗不得倒置。

9.起駕宴後須全程茹素至祝壽大典結束方可開葷。

10.懷孕者不得鑽轎底。

11.鑽轎底不可起身或觸碰鑾轎，須脫帽、背包放胸前。

12.進出廟門須避免踩門檻。

13.依禮俗左進右出，進門抬左腳、出門抬右腳。

14.全程不得口出穢言，要保持禮貌。

15.貼身衣物不得外露，可寄回家或於遊覽車內整理。

16.禁止隨地吐痰、抽菸。

17.遶境過程禁酒、禁賭、禁色。

18.結束或提前離隊皆須向媽祖參拜報備。

