這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因

尼克與太太Ashly的生活出現改變，不得不賣房。IG@nickwang1988

百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。

Ashly無奈「計畫趕不上變化」 尼克從沒想過賣房

Ashly表示，當初買下這間55坪、擁有3房2廳2衛的房子時，兩人對未來充滿期待，居住後也始終覺得舒適自在，尼克更是從來不曾想過放棄這間房子，「無論如何其實死我都不會想賣這間房子，不想離開這間房子。」然而為因應目前生活上的改變，只能選擇放手。

廣告 廣告

「這群人」成員尼克與太太Ashly宣布要賣房子。翻攝YouTube@尼克&ASHLY

房子室內格局曝光 學區太遠成搬家最大考量

影片中夫妻倆也大方公開室內格局，Ashly表示房子景觀佳、風水好，更能直接看到台北101，不僅如此還擁有超大陽台、平面大車位，她也強調：「我們沒有出事情！」避免外界誤會。

談到真正的賣房原因，夫妻倆一致指出「全是為了孩子」，Ashly說，當初他們買房時還沒有小孩，因此未將學區納入考量；如今女兒逐漸長大，她開始擔心未來的就學問題，尼克也表示：「因為小孩未來要讀的學校，離我們這邊太遠了，我早上送她去學校，我就準備要接她放學了。」夫妻倆當父母後才終於體悟「孟母三遷」的道理，必須得做出取捨。



回到原文

更多鏡報報導

離婚李進良5年同台！小禎認「沒埋怨是假的」 揭「和平分開」關鍵

阿翔示範《大集合》新遊戲慘摔！卡柱子上動彈不得 竟被女學生完勝

Joeman新歡整形前嫩照遭挖！蕭伊判若兩人 曾自爆動刀這裡