這群人尼克突宣布賣房！結婚5年忍痛割捨 真實原因曝

YouTuber團體「這群人」成員尼克，2020年與交往多年的女友Ashly（陳君原）結婚，婚後育有一女Aria，並共同經營頻道「尼克&ASHLY」，如今已結婚5年，夫妻倆昨（6）日突震撼宣布賣房，坦言「我們生活遇上改變了」。

Ashly在影片中坦言，當初購入這間房時當然存在美好願景，無奈計劃趕不上變化，「有時候就是這樣子，人生的事情就是沒辦法改變，就決定賣房子了」，尼克也表示，一家人住在家中真的很舒服，「無論如何其實死我都不會想賣這間房子，不想離開這間房子」，但為了順應改變仍必須割捨。

尼克及Ashly決定將房子賣出。（圖／翻攝自YouTube @尼克&ASHLY）

夫妻倆在影片中仔細介紹屋內格局，55坪的空間裡不僅有3房2廳2衛浴的配置，還有平面大車位及超大陽台，可以直視台北101，讓Ashly直呼，這間房子主要是貴在「風水」，景色非常不錯。

談及賣房原因，Ashly強調「我們沒有出事情」，夫妻倆坦言，當初購入這間房還沒有房子，如今隨著小孩越長越大，開始考慮到孩子升學的學區問題，尼克提到：「因為小孩未來要讀的學校，離我們這邊太遠了，我早上送她去學校，我就準備要接她放學了。」才讓原先沒有計劃搬家的兩人，決定為了孩子忍痛割捨。



