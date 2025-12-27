這群人「政治冷感」變小草！「真實身分」陳佩琪說了

政治中心／李汶臻報導

九合一選舉將至，各黨積極布局2026地方選戰，民眾黨主席黃國昌先前頻頻喊出，將爭取參選新北市長。今（27）日下午將在新莊宏匯廣場舉辦「為新北應援」活動，外界普遍預料這將是他正式參選新北市長的起點。黃國昌日前透露當天有神秘嘉賓出席，稍早身分正式掀牌，柯妻陳佩琪鬆口證實自己和先生柯文哲下午將現身「為新北應援」活動，屆時將與黃國昌同台。

民眾黨前主席柯文哲被控擔任台北市長任內涉京華城、政治獻金等弊案，近日柯文哲涉貪案判決時間出爐，一審結果預計明（2026）年3月26日下午2點30分宣判，檢察官認為柯「犯後態度不佳」，建請法院依起訴書所述判處28年6月徒刑。

柯文哲（右）27日下午將現身黃國昌（左）的「為新北應援」活動。（圖／翻攝自臉書@陳佩琪、民視新聞資料照）





而柯妻陳佩琪近來也接連在臉書發文談及案情，其中對於外界議論多時的「市長室收三百萬」一事，陳佩琪則是替老公柯文哲喊冤，表示「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過」。至於錢的最終去向，她則指出：「就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了」。





柯妻陳佩琪最新貼文曝光。（圖／民視新聞）





今（27日）下午陳佩琪將與先生柯文哲一同出席黃國昌的「為新北應援」活動。在陪老公出門前，她再度在臉書有感而發，回顧近一年多來的真實心境變化。她在文中特別「鞠躬感謝」小草們，表示「沒有你們，不會有32：0，我的先生現在不會回到家裡」。此外，還透露民眾黨一年來增加了很多支持者；而對於這群小草的身分，陳佩琪指出「很多以前是不認識我們、對政治冷感、甚至說他們過去是從不投票的，但這一年來因為關心我們的遭遇、跟著我們的情緒起伏，很多因這樣就變成小草了」。

