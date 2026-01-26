「這股票」抽中就賺10.6萬！明天開放申購 過年賺紅包 華廣、明係也接力
台股迎來「紅包行情」，本週共有三檔股票開啟申購，其中最受矚目的為 PCB 鑽針大廠尖點（8021）。根據計算，抽中一張尖點股票的潛在獲利高達 10.6 萬元，報酬率飆破 80%，吸引大量股民關注。不過，由於尖點近期股價波動劇烈，自今（26）日起被列入「處置股」，交易方式將改為人工撮合，每五分鐘撮合一次，市場憂心可能影響申購價差及抽籤行情。
尖點本次上市增資共釋出 255 張，承銷價 127 元，以 23 日收盤價 233 元計算，每股價差達 106 元，中籤一張就可現賺約 10.6 萬元，投資報酬率達 83.5%。尖點在最近 10 個交易日內已有 6 天觸及「注意股」標準，因此被櫃買中心列入處置股，處置期間自 1 月 26 日至 2 月 6 日，剛好涵蓋 1 月 27 日至 29 日的申購期及 2 月 2 日抽籤日，是否會縮小價差，成為投資人關注焦點。
除了尖點之外，本周還有兩檔股票接力申購。醫療器材大廠華廣（4737）為了償還銀行貸款辦理現增，承銷價為 50 元，以 23 日收盤價 54.5 元估算，中籤一張約可獲利 4,500 元，報酬率約 9%。自行車廠明係（6804）則是三檔中申購門檻最低的股票，承銷價僅 16.8 元，中籤一張潛在獲利約 900 元，報酬率約 5.3%。
總結三檔本週申購重點，尖點申購日期為 1 月 27 日至 29 日，承銷價 127 元，單張潛在獲利 10.6 萬元，報酬率 83.5%，目前列入處置股；華廣同樣於 1 月 27 日至 29 日申購，承銷價 50 元，單張潛利約 4,500 元，報酬率 9%，本次現增主要用於償還債務；明係則是最低門檻股票，申購日期相同，承銷價 16.8 元，單張潛利約 900 元，報酬率 5.3%。
