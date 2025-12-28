這航班有神力！輪椅族奇蹟康復自己走下機 「登機橋耶穌」3地區最嚴重

「登機橋耶穌」現象掀論戰。圖／翻攝自TikTok、Ｘ

近期國外機場屢屢上演「神蹟」，不少乘坐輪椅的旅客在飛機落地後，瞬間擺脫束縛、起身快步走出登機空橋，荒謬一幕被網友戲稱為「登機橋耶穌」（Jetway Jesus），其中又以「3地區」航線最嚴重。專家表示，航空公司體恤身障旅客提供輪椅優先服務，卻遭部分乘客濫用，恐影響真正需要協助的人。

根據《紐約郵報》、《FOX NEWS》、《華爾街日報》等外媒報導，近年來不少旅客發現，申請輪椅服務登機的人數明顯增加，但同一批人到了目的地，卻往往能自行站起、健步如飛，讓網友調侃「是不是登機橋有治癒能力？」

為了快速通關！大批旅客假殘疾「坐輪椅登機、自己走下機」

一名旅客戈梅茲（Carlos Gomez）指出，在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）機場準備搭機時，竟遇到多達25人申請輪椅服務，導致登機程序明顯拉長，沒想到飛機一落地，其中大多數人卻自己站起來，迅速離開機艙。

廣告 廣告

報導指出，許多航空公司在申請輪椅服務時，並不會強制要求出示殘疾證明，只要在起飛前提出申請，或於機場報到時向地勤說明即可獲准。美國交通部網站也明列規定，航空公司必須立即協助所有聲稱需要幫助的旅客，這也讓部分心存僥倖的人有機可乘。

有空服員透露，部分旅客其實身體健全，卻為了避免排隊、搶先登機或優先安置隨身行李，而刻意申請輪椅服務。

此外，甚至還有人在抖音拍攝影片「示範」，教大家推著行動自如的長輩搭乘輪椅，就能在機場一路快速通關，掀起網友一片罵聲。

每年輪椅族登機增加30％！1族群曝背後辛酸

國際航空運輸協會（IATA）統計指出，大型機場的輪椅協助服務需求，每年成長約30%，其中往返印度、美國、阿拉伯聯合大公國等航線最為明顯。

旅遊專家萊夫（Gary Leff）分析，因為部分航空公司提供「提前登機」旅客較佳座位與便利性，吸引越來越多非身障人士申請輪椅服務。然而各機場可協助的人力有限，若濫用情況持續，將直接排擠真正需要協助的乘客。

不過，也有網友持不同看法，表示有些病症外表看不出來，例如他的母親能走短距離，但走久就會劇烈疼痛，因此才申請輪椅服務，「她能自己下飛機，但並不代表她適合走完整段機場距離。」

另一名網友也說，自己沒有體力從報到櫃檯走到登機門，加上無法久站排隊，因此才需要輪椅協助，「並不是大家看起來那麼輕鬆。」



回到原文

更多鏡報報導

「琉球女孩」喊回歸中國影片瘋傳！當事人嚇傻揭真相 他1句話酸爆

家中看護提「給錢就能上床」 8旬老翁確診愛滋病毒

外國人拋數學題求救！「台灣隊」支援前線場面超壯觀