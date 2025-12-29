「這花較好」日本殯葬業暗地加價 小型葬禮遭索百萬、不交錢遺體放到發綠

日本殯葬業收費糾紛頻傳。圖為2016年8月22日，日本東京生命終結產業博覽會上，一名工作人員躺在裝飾著鮮花和氣球的棺材裡，展示葬禮服務。路透社資料照



據日本媒體今天（12/29）報導，日本的殯葬業收費糾紛，去年達到約1千件，創下10年來新高，據悉，有業者在承辦葬禮過程，說服家屬「用這種花較好」，在遺屬精神狀況不佳的情況下，一步步暗中加價，有家屬只想辦一場小型葬禮，卻被索取約1百萬元台幣的款項，覺得金額太高想取消，遺體還未立刻返還，被放到腐敗發綠。

據《讀賣新聞》報導，摯愛的親人離世，家屬總希望能好好送完最後一程，但近來日本的喪葬收費爭議層出不窮，許多家屬在失去親人的當下，沒有精神餘裕處理葬禮的費用計算，有殯葬業者趁機收取高額款項，去年類似糾紛達到約1千件，創下10年來新高。

「每當我想到離開的姐姐，就想起那令人不舒服的回憶」，橫濱市一名80歲的男性說道，今年1月中旬左右，他的姐姐過世，他與一家殯葬業者聯絡，表示葬禮只有家中8人出席，希望辦一場「小型葬禮」，沒想到遭對方開價490萬日圓（約98萬元台幣），他驚訝回應：「這種金額根本付不出來」，業者才折價100萬日圓（約20萬元台幣），估價單上沒有寫明細項，只有一筆總金額。

男子的懷疑日漸加深，他詢問其他家殯葬業者，結果發現小型葬禮的收費，僅不到1百萬日圓（約20萬元台幣），他立刻向原先的業者表明，希望取消訂單，不料接獲回應：「必須支付10%的取消費」，且在遺體過世3天後，才交回他姐姐的遺體，此時遺體的嘴唇與腹部已開始腐敗，呈現青綠色。

這名男子難過地說：「父親在我小時候就離世，姐姐就像大人一樣照顧我，我對姐姐感到很抱歉，對那家業者只有憤怒。」

在愛知縣愛西市一名45歲女性，今年5月她的父親罹患重病，醫生評估不久後將離開人世，女子的經濟拮据，詢問殯葬業者喪禮費用，得到了33萬日圓（約6萬6千元台幣）的報價，當時業者保證「絕不會有其他費用」，7月下旬父親過世後，業者的說詞卻變了，除了遺體保管費另外計算，還說服女子：「用這種花較好」，女子剛失去親人，無力與業者辯駁，最終總金額翻倍至66萬日圓（約13萬元台幣）。

女子說道：「在無法冷靜判斷的情況下，被業者一步步推著走，希望在報價時有更仔細的說明。」

日本國民生活中心指出，常見的殯葬業糾紛包括：「明明要求簡單葬禮，卻被收取高額費用」、「比網路顯示的費用還高」、「在說明不足的情況下，被加上額外款項。」

專家說明，現在殯葬業者之間價格競爭激烈，網路出現許多標榜低價的廣告，建議消費者在簽署合約前確認，有沒有特定項目的加價標示，另外，業者如果價格標示不清，也有可能觸犯廣告不實的法律規定，遭到行政處份或罰款。

