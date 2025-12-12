這藥能降血糖 竟還是減重、防癌、抗衰老神藥 醫：糖尿病患控糖就能長壽

不少人被診斷出有高血壓、糖尿病等慢性病，都擔心「吃了藥就要吃一輩子了，會傷腎、傷肝」，不敢吃醫師開的藥，反而花數千上萬買號稱有降血壓或降血糖療效的健康食品，不過，有研究發現，一款降血糖藥不僅控糖能力好，降低癌症發生率，還能控衰老，遵醫囑好好吃藥控糖，能防併發症，還能延年益壽。

Metformin是控制第二型糖尿病的常用藥物

台中蘇晉暉診所醫師蘇天怡表示，Metformin是一款知名的降血糖藥物，屬於雙胍類藥物，常見的商品名有庫魯化、泌樂寬、利糖平、顧糖維等。這是一種上市已久的基礎降血糖藥物，透過降低肝臟製造葡萄糖的量、減少腸道對葡萄糖的吸收，以及增加人體對糖分的利用，來達到降低血糖的效果。

蘇天怡指出，糖尿病的診斷主要以糖化血色素為依據，而Metformin這種口服藥物只適用於第二型糖尿病患者。除了第一型糖尿病，也就是胰島素依賴型以外，幾乎所有新診斷出的糖尿病患者都會使用這種藥物。

Metformin能促胰島素分泌、增加周邊細胞胰島素敏感性

蘇天怡解釋，Metformin能夠促進胰臟分泌胰島素，並降低周邊細胞對胰島素的阻抗，提高細胞對胰島素的使用效率。正是因為這些作用機轉，近年來越來越多研究開始探討Metformin在抗癌和抗衰老方面的潛在效果。

早期觀察發現具抗癌效果，但近期研究不確定

過去有許多研究顯示Metformin可能有抗癌作用，可抑制許多種類的癌細胞，包括攝護腺癌、乳癌、胰臟癌、肺癌和大腸癌。蘇天怡表示，關於Metformin的研究主要聚焦在抗癌和抗衰老兩個方面。在抗癌方面，早在2005年就有科學家透過實驗室研究和觀察性研究，發現Metformin對多種癌症都有一定的抗癌效果。

然而，2012年後陸續出現更大規模的觀察性研究，質疑先前Metformin的抗癌觀點。這些研究認為，先前的研究規模不夠大，且較為片面，無法經得起時間的考驗。畢竟，癌症發生率會隨著年齡和時間而增加，觀察時間不夠長的研究結果可能有所侷限。

蘇天怡進一步說明，2023年發表的最新研究，針對3600多名乳腺癌女性患者進行了為期五年的對照試驗，評估結果顯示Metformin對乳癌並無抗癌效果。

Metformin延緩衰老的效果因能穩血糖、保護心血管

至於抗衰老方面，蘇天怡說，Metformin能夠促進胰島素功能，增加周邊細胞對胰島素的敏感性，進而穩定血液中的血糖濃度。眾所周知，糖尿病是導致心血管疾病、腎臟疾病等併發症的高風險因素，台灣有大量洗腎族群都與糖尿病有關。研究顯示，Metformin透過穩定血糖、保護心血管功能、增加細胞代謝等機制，間接降低各種疾病的早期死亡率，延長整體健康壽命。

到底能不能防癌？蘇天怡表示，只要涉及癌症，就必須非常謹慎小心。癌症本身就是一個機轉非常複雜的疾病，任何宣稱與癌症有關聯的藥物，都需要先了解研究是如何進行的，以及受試者的具體情況，不可輕率下定論。

不過，糖尿病患血糖沒控制是癌症高風險因子，根據統計發現，血糖失控的糖尿病患的癌症發生率是一般人的兩倍，所以可以說只要能控制血糖就能助患者防癌。

專家呼籲慢性病患者應正視藥物治療的重要性

蘇天怡強調，對於罹患高血壓、糖尿病等慢性病的患者來說，最重要的是要正視藥物治療的必要性。許多老年人或民眾會擔心長期服藥會傷肝傷腎，但事實上，穩定控制血糖反而更能保護心血管、腎臟和肝臟的健康。專家建議，患者應遵從醫囑，正確用藥，這對身體健康更有幫助。蘇天怡也呼籲患者不要害怕長期服藥，如果身體確實需要藥物治療，就不應排斥，因為規律用藥能夠降低往後併發症的發生機率。

