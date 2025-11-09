這處短＝壽命也短了！研究：增1.54倍心梗、54%糖尿病風險

記者施春美／台北報導

同樣的年紀，有人看來衰老，有人看來凍齡。醫師黃軒表示，除了基因外，研究發現，這與體內一段微小卻致命的DNA結尾「端粒」密切相關，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，磨光時，細胞即死亡。研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、失智症等的風險都顯著升高，例如端粒短者冠心病的風險增加1.54倍，罹患第二型糖尿病的風險增加45%。

何謂端粒，胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，端粒是生命的計時器。人類變老的速度，是可以被「調速」的生物現象。高壓、含糖飲食、睡眠不足、負能量人際關係都會削短端粒的長度。

1. 壓力過大

研究顯示，易焦慮、內耗者的端粒比樂觀者短11%。焦慮會加速細胞老化，使得端粒縮短約8–15%。

2. 睡眠不足

每天睡眠少於6小時的人，端粒縮短速度是正常人的2倍，且週末補眠也沒用。3.含糖飲料

3. 含糖飲料

每天一罐含糖飲料，端粒「年齡」平均老4歲。一項研究發現，每天飲用含糖飲料的人，其白血球端粒，比不喝者短。其端粒差異相當於「生理年齡多4.6歲」。

4. 負能量人際關係

長期陷在吵架、冷暴力、職場內耗中，端粒更容易縮短。

至於如何得知自己端粒變短，黃軒表示，當端粒嚴重不足時，細胞更新力下降，會出現一種「提前老化」的體感，包括傷口癒合變慢、免疫力降低、慢性疲勞、專注力下降、肌肉量下降、肚子變大、皮膚乾燥、鬆弛、記憶力與睡眠品質變差。

此外，有研究指出，端粒短的人，罹患心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症、骨質疏鬆的機率都顯著升高。4萬人數據發現，端粒短者罹患冠心病的風險上升1.54倍。另有文章分析11項研究後發現，端粒短者罹患第二型糖尿病風險增加45%。

