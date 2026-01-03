這螃蟹竟然長毛？深海「暮光區」撈出20種怪奇物種：長得像外星人

編譯曾宜婕／綜合報導

美國科學家發現20個海洋新物種！據CNN 12月20日報導，2024年11月，一群來自加州科學院（California Academy of Sciences）的潛水員，成功完成了一系列危險的深潛任務。他們的任務是取回安置在關島深海礁石中的監測設備，這些設備已經在那裡收集了超過八年的海洋生物與海水溫度數據。潛水員不只發現了像毛茸茸螃蟹、帶刺海蛞蝓等奇特生物，同時也偵測到溫度的變化，顯示氣候變遷的影響可能已經延伸到了這些深海海域。

左圖為在監測設備上採集的物種中，發現的一種小型章魚。右圖為在一次約80英尺（約24公尺）深的淺水區潛水任務中，於珊瑚礁採集到一隻太平洋棘冠海星的幼體。（圖／翻攝自加州科學院官網）

科學家發現毛茸茸的螃蟹。（圖／翻攝自加州科學院官網）

「暮光區」世界最少探索的生態區

海洋暮光區（twilight zone）又被稱為中層帶（Mesopelagic），是位於海平面下200到1000公尺間陽光難以到達的地帶。雖然該區域因陽光不足無法行光合作用，但學界認為這層生態區的魚類數量其實比海洋其他地方加起來還要多，此外還蘊藏著許多微生物、浮游生物、水母等不同的物種。

這次加州科學院的潛水員抵達關島海岸海平面下300英尺（約91公尺）的上層暮光區（upper twilight zone）進行調查。這層區域也是地球上探索最少的生態區之一，因為要抵達此區域難度極高、成本高昂且充滿危險。目前只有潛水艇、遙控潛水器（ROV）或受過專門訓練的技術潛水員才能進入。

極具生命危險的下潛任務

下潛至上層暮光區是極其艱難的任務，潛水員下潛得越深，溶解進體內的氣體就越多；這些氣體必須以極其緩慢的速度排出以避免「減壓症」（decompression sickness），又俗稱「潛水伕病」（the bends）。一旦發生減壓症，血液中會形成氣泡，將引起劇烈疼痛甚至死亡。

唯一可以避免減壓症發生的方法就是「緩慢的上升」，大約每上升10英尺（約3公尺）就必須停下來。加州科學院魚類學館長、同時也是潛水員之一的羅查（Rocha）根據自身經驗說明：「如果我們在500英尺（約 152公尺）深處停留僅10分鐘，回升到水面就需要花上6個小時。」

科學家的驚人發現

儘管下潛任務困難重重，在2024年8次的下潛中，羅查與團隊仍成功取回了13個監測設備。這些設備是由一平方英尺（約929平方公分）的PVC板組成，功能類似於人工魚礁，可供海底生物定居與生長。羅查形容：「這些設備本質上就像是讓珊瑚礁生物棲息的小型海底飯店。」

這些取回的監測器宛如藝術品，上面充滿了琥珀色、深藍色與粉紅色等鮮豔色彩。它們被帶回海面後，隨即被送往關島大學海洋實驗室進行處理。在實驗室裡，科學家們仔細篩選這些結殼的物質，並對每一個體樣本進行辨識、拍照與採集，並將附著物刮下進行DNA分析。經過兩週的處理，科學家發現了2000 件標本，其中有100種是該地區首次記錄到的物種，而有20種可能是科學界尚未發現的新物種。

監測器上充滿各種鮮豔色彩。（圖／翻攝自加州科學院官網）

罕見發現以「蛤蜊殼」為家的寄居蟹，而不是常見的「螺旋殼」。（圖／翻攝自加州科學院官網）

帶刺的海蛞蝓。（圖／翻攝自加州科學院官網）

數據推翻「深海區能夠不受暖化影響」的假設

雖然新物種的發現相當振奮人心，但科學家們同時也發現氣候變遷已經對深海區造成影響。近期針對珊瑚礁污染的研究發現，塑膠垃圾的數量會隨著深度增加而遞增，羅查也表示，雖然他們幾乎是第一批深入海底的潛水團隊，但每一次下潛都可以在海中看到人為垃圾。此外，監測設備的溫度數據顯示，深層海域和其他地方一樣都有暖化的趨勢，羅查指出，這推翻了過往認為「深海區能夠不受暖化影響」的假設。

從2024年的下潛任務開始，研究團隊開始為期兩年的計畫，計畫從帛琉、法屬玻里尼西亞及馬紹爾群島在內的太平洋深海礁石中，共回收76個監測器。科學家希望這能讓他們對「暮光區」的物種有更詳盡的了解，並從中找出保護這片神祕海域的方法。

