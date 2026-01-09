這被子太莊嚴！皮卡丘圖案竟晾出「靈堂感」 網笑翻：想跪下去的衝動

網友在社群貼出網購皮卡丘圖案的黃被，直呼「有種哀傷的感覺」，貼文引發網友熱議，稱看起來好莊嚴。（翻攝自爆廢公社）

天氣寒冷，有民眾近日分享網購「皮卡丘」圖案棉被的照片，只見黃色被子攤在衣架上，讓他相當傻眼，直呼只想買皮卡丘，結果這樣一晾，「有種說不出來的哀傷」。網友一看笑翻，紛紛留言「莊嚴了起來」、「皮卡丘往生被」、「有種想跪下去的衝動」。

這名網友是在「爆廢公社」發文表示，他只是想買皮卡丘圖案的被子，網購收到之後，將被子晾在衣架上，愈看愈奇怪，「有一種，說不出來的哀傷」。從原PO貼出的照片，被子整件都是黃色，只有中間位置有皮卡丘圖案，週圍都是素色沒有圖案，讓人聯想到辦喪事才會出現的畫面。

貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言表示，「有種想跪下去的衝動」、「蓋上去立馬莊嚴隆重起來了」、「皮卡丘一路好走」、「看起來莊嚴多了」、「家屬節哀」、「還以為是往生被」、「原來寶可夢也可以這麼莊嚴」。

也有網友直指，問題出在顏色和圖案，「顏色錯了，就什麼都不對了」、「這皮卡丘在多一點應該就沒莊重感」。據了解，一般有皮卡丘圖案的棉被，不僅色彩比較豐富，圖案也多以大面積呈現，網友網購的棉被疑似未經正版授權。

