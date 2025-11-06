「這裝置」讓殲 -20戰機掛彈量倍增! 突破內埋彈艙限制關鍵技術曝光

2025 年南昌飛行大會上，成都某所公開展示專為殲 -20 系列戰機研發的內埋彈艙 SDB 懸掛／投放裝置。 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 帳號「鼎盛沙龍」在騰訊網上發文指出， 2025 年南昌飛行大會上，成都某所公開展示專為殲 -20 系列戰機研發的內埋彈艙 SDB 懸掛／投放裝置，首次證實該型隱身戰機具備攜帶空地武器的能力。該裝置採用氣動彈射與機載自主增壓技術，由成都三航機電公司成功研製，代表中國在機載彈射系統領域達到前沿水平，有效提升戰機多任務執行能力與作戰效率。

此次公開的聯多聯懸掛發射裝置由艙內吊裝懸掛裝置與懸掛投放裝置組成，適用於內埋及外掛狀態下運載並彈射投放多枚小直徑炸彈。該系統採用先進的機載高壓氣源，以氣動彈射取代傳統燃爆方式，具有後坐力小、可控性高、可重複使用等優點，更能適應現代戰機對隱身、高速與多工能力的需求。尤其關鍵的是，該裝置整合「機載自主增壓」技術，使用高壓空氣作為動力源，實現自動充氣，節省地面準備時間與維護成本，具備顯著的經濟與軍事價值。

此次公開的聯多聯懸掛發射裝置由艙內吊裝懸掛裝置與懸掛投放裝置組成。 圖：翻攝自騰訊網

小直徑炸彈是一種由美國最早提出的無動力面對稱遠程空地攻擊武器，重量介於 100 至 150 公斤之間，主要用於攻擊指揮控制掩體、防空設施、飛機跑道、導彈陣地等固定目標，以及裝甲車、坦克、近海小型艦艇等低速移動目標。其結構採用「鑽石背」增升彈翼與「X」型格柵尾舵配置，具備優異滑翔能力，可在投放後展開彈翼，實現遠程滑翔與末段機動攻擊。

小直徑炸彈是一種由美國最早提出的無動力面對稱遠程空地攻擊武器。 圖：翻攝自騰訊網

SDB 的小型化特點使其能有效解決隱身戰機內埋武器艙空間有限的問題，以美軍為例，F-22 與 F-35 的內埋掛載能力從原本的 2 枚 JDAM 提升至 8 枚 SDB ，大幅增強作戰靈活性與打擊次數，對中國而言，此前裝備的空地精確制導彈藥如 KD-88、500 公斤級布撒器與鐳射制導炸彈等，因體積與重量較大，限制了殲 -20 、殲 -35 等第五代戰機的攜彈量與任務多樣性。SDB 的引進與中國國產化，完美契合提高載彈量、減少出動架次、降低附帶損傷的作戰需求。

SDB 的引進與國產化，完美契合提高載彈量。 圖：翻攝自騰訊網

儘管 SDB 尺寸較小，但殺傷力並不遜色，以美製 GBU-39/B 為例，113 公斤級的炸彈侵徹能力相當於 908 公斤級 BLU-109 水平，破壞效果可達相同當量地面爆炸的 10 至 30 倍，SDB 通過加裝折疊彈翼提升滑翔能力與射程，進一步增強發射平臺的生存性與打擊範圍。殲 -20 與殲 -35 系列戰機裝備國產 SDB 後，將顯著提升任務回應能力與作戰靈活性，滿足未來空地精確打擊作戰的需求。

SDB 尺寸較小，但殺傷力並不遜色。 圖：翻攝自騰訊網

目前中國僅有少數企業掌握相關技術並成功研製工程樣機，成都三航機電公司通過本項目攻克氣動彈射與機載自主增壓兩大核心技術，不僅驗證技術可行性，更為未來系列化產品開發與裝備升級奠定堅實基礎，標誌著中國在機載彈射與精確打擊領域實現重要跨越。

