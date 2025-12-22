這裡有批「衛星」純度好高！法人點名這「4」顆 飛天甜甜價曝

財經中心／師瑞德報導

低軌衛星產業迎來「去中化」與「5年換機潮」雙重利多，台廠供應鏈訂單滿載！法人點名昇達科「純度」最高，營收佔比衝6成，擴產迎美系大單；華通則獲外資狂掃逾26萬張，轉型效益浮現。燿華、昇貿亦受惠國際大廠拉貨，營運看俏。法人建議投資人留意支撐價位，逢低佈局這波太空商機。（示意圖／PIXABAY）

低軌衛星商機全面引爆！受惠於歐美供應鏈加速「去中化」，加上首批衛星屆滿5至7年壽命迎來強勁「換機潮」，台灣供應鏈正站在業績爆發的風口。法人最新報告點名昇達科、華通等指標大廠，不僅營收「純度」攀升，更深受外資重金押寶，這波來自太空的黃金商機，投資人絕不能錯過。

全球低軌衛星（LEO）競賽進入白熱化階段，隨著發射數量呈現指數級增長，相關供應鏈的戰略地位日益重要。法人最新發布的產業研究報告指出，低軌衛星產業目前正迎來「新舊交替」與「供應鏈重組」的雙重紅利。

儘管產業龍頭 Starlink 積極提升自製率，將外包比例降至2到3成，但這並未阻礙台廠的擴張步伐，反而隨著 Amazon Kuiper 與 Eutelsat OneWeb 等歐美大廠急起直追，台灣供應鏈的滲透率正顯著攀升 。法人分析，隨著歐美業者加速落實供應鏈「去中化」政策，加上低軌衛星平均5至7年的壽命週期已到，第一批發射的衛星即將迎來龐大的汰換潮，這將為台灣零組件廠帶來長線且穩定的營收成長動能 。

昇達科：純度最高 擴產迎美系客戶商轉

在眾多供應鏈中，昇達科（3491）被法人點名為低軌衛星營收佔比最高的指標個股，其相關產品營收佔比已高達60%，展現極高的營運純度 。法人分析，昇達科主要受惠於美系低軌衛星客戶預計在2025年下半年至 2026年間逐漸邁入正式商業運轉階段，加上既有衛星面臨壽命到期的替換需求，訂單能見度極高 。

為因應客戶強勁的拉貨需求，昇達科正積極在越南與台灣兩地擴充產能，以確保供應鏈順暢 。從財務面觀察，昇達科今年前三季累計每股盈餘（EPS）繳出4.62元的亮眼成績，今年以來股價漲幅更達到87.20%，顯示市場對其成長潛力高度買單 。籌碼方面，外資近期買盤回籠，近五日買超420張，今年以來累計買超張數更達7,958張 。法人技術面建議，短線支撐價位可關注605.0元，上方壓力區則約在680.0元 。

華通：雙引擎點火 結構轉型關鍵年

身為全球 HDI 板龍頭的華通（2313），2025年被法人視為產品組合結構性轉型的關鍵一年 。儘管美系手機品牌步入傳統銷售淡季，但華通成功開拓新藍海，低軌衛星產品佔營收比重已來到21%，與AI伺服器及資料中心業務共同成為支撐獲利與未來成長的「雙引擎」 。

基本面數據顯示，華通前三季累計 EPS 為3.61元，本益比約16.8倍，評價面相對具吸引力 。值得注意的是，華通是今年以來外資著墨最深的個股之一，年初迄今累計買超張數突破26萬張，顯示長線資金對其轉型成果給予高度肯定 。法人分析，華通股價下檔支撐約在82.9元，上檔壓力則看 ＝92.7元 。

燿華：衛星業務成長最快 掌握國際大單

燿華（2367）雖然目前營收主力仍以汽車電子為主（佔比39%），但低軌衛星業務已成為公司成長速度最快的產品線，營收佔比穩定維持在 15% 至20%之間，且成功打入兩家以上國際大廠供應鏈，顯示技術實力已獲國際認可 。

法人指出，燿華2025 年的產品組合將持續優化，不過近期籌碼面遭遇逆風，外資近五日大幅調節賣超逾1.2萬張，短線股價恐面臨震盪整理 。法人建議投資人操作時應留意下檔24.8元的支撐力道，上方壓力位置則在 38.0元 。前三季財報顯示，燿華累計 EPS 為0.71元，雖然今年以來股價修正約18%，但隨著衛星業務佔比提升，後市轉機仍值得觀察 。

昇貿：獲利穩健 外資低檔回補

主要生產錫棒、錫絲及錫球的昇貿（3305），雖然並非純粹的衛星概念股，但在高階錫膏等材料需求帶動下，今年營運表現不俗 。前三季累計 EPS 達2.57元，展現穩健的獲利能力 。股價表現方面，昇貿今年以來漲幅達77.07%，表現相當強勢 。近期外資籌碼呈現小幅回補態勢，近五日買超1,260 張，顯示在股價整理期間，法人資金有逢低布局的跡象 。

