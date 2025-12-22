「這裡有點鬧鬼，但仍可控制！」街頭出現超現實路標…市政府幽默揭真相

紐西蘭最近出現看似正經、實則廢話的逗趣路標。圖／翻攝自IG／cameronhunt__

路標寫明「這裡鬧鬼但還頂得住」？紐西蘭第二大城市基督城（Christchurch）市中心最近出現多個內容怪異、外觀看起來卻極為正式的告示牌，例如設置在卡舍爾街（Cashel Street）的告示牌明確標示「行人步行速度須限制在時速2.83公里」，遠低於成人平均步行速度4.8公里，還有一棟廢棄建築外的路標上寫著「此處微微鬧鬼，但仍可控制」，畫面曝光後意外引發熱議。

根據衛報（The Guardian）等外媒報導，經查證後確認，這些告示牌和路標並非政府所設置，而是藝術家杭特（Cameron Hunt）在「Little Street 藝術節」期間推出的裝置藝術作品。杭特這次在市中心共設置6面告示牌，每一面都依照設置地點量身打造，他還刻意仿造官方標示樣式，特別將告示牌中的「基督城市議會」（Christchurch City Council）改為「基督城混亂城市」（Christchurch City Confusion）。

廢棄建築外出現「此處微微鬧鬼，但仍可控制」的告示牌。圖／翻攝自IG／cameronhunt__

杭特受訪時表示，他的創作理念就是製作「看起來非常官方、內容卻完全不合理」的標誌：「你會看到有人停下來讀牌子，困惑個1、2秒……然後笑一笑，繼續過他們的一天，那短短的一瞬間，就是整件作品存在的意義」。隨著告示牌曝光，不少當地民眾與遊客都紛紛將路標與告示牌的打卡照PO上社群平台，還有網友把該裝置藝術當做「城市尋寶遊戲」，號召網友一同搜集所有告示牌並打卡留念。

公園裡出現要靠得很近才能看見的「請勿踩踏草皮」告示牌。圖／翻攝自IG／cameronhunt__

不過，由於告示牌外觀與基督城市議會官方標示極為相似，不少民眾一度誤以為是市府推出的新政策，甚至真的有民眾擔心將對行人行走速度進行管制，得知是杭特的裝置藝術後，也有部分民眾揚言要向市議會投訴。對此，基督城市議會卻對杭特的裝置藝術相當支持，市議會社區藝術首席顧問賈登（Kiri Jarden）表示，杭特的作品讓不少人看了都感到愉悅，市府樂見藝術家以幽默方式稍稍中斷大眾的繁忙日常，並與人們產生互動。



