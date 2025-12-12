這裡的奶昔不用排隊！麥當勞深夜「泡沫大噴發」變水上樂園

新店一家麥當勞門前的消防栓噴出大量泡沫。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

新北市新店區安坑地區近日出現一幕離奇畫面。深夜時分，當地一間麥當勞門前的消防栓突然大量噴出白色泡沫狀液體，整條街道瞬間被泡沫覆蓋，彷彿變身「泡泡樂園」，引發網友熱烈討論與轉傳，不少人戲稱「麥當勞奶昔回來了，還喝到飽」。

有目擊民眾當時經過位於安德街的麥當勞分店，拍下這突發景象並上傳至臉書社團「路上觀察學院」，寫道「麥當當的新品大放送！終於可以不用排隊了……」。照片顯示，現場泡沫從消防栓持續湧出，沿著街道擴散，畫面頗具戲劇張力，吸引大批網友留言。

由於麥當勞日前才宣布旗下奶昔因原物料短缺暫停供應，最快要到明年1月12日才會恢復販售。網友紛紛開玩笑回應，「麥當勞奶昔，消防泡沫口味」、「星期五開賣的奶昔，在這裡免傻排」、「奶昔大哥：大家不用排隊了」、「麥當勞開水上樂園了嗎」、「以為麥當勞可樂，好好笑」、「逃跑的奶昔大哥」、「抱歉，剛剛是我自助洗車要先泡沫預洗，10元投到隔壁的機子了」。

針對此事，當地居民指出，事發地點為安坑安德街麥當勞門前，該店才剛完成裝潢不久。有網友推測，此次噴泡沫事件可能是「社區消防採水機組」被誤啟動所導致，實際原因仍待相關單位釐清。

