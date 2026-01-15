這裡看Disney+更便宜 中華電信省破2千元

串流平台好片多，想把所有影片「一網看盡」花費很可觀。中華電信今(15)日宣布與迪士尼合作，開放指定用戶以每月不到75折的優惠價購買Disney+高級方案，搭配訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+，每年最高能省下超過2,000元。凱擘大寬頻則與韓國電信簽署策略合作備忘錄，雙方將攜手導入「Soundbar機上盒」，並聯手打造原創影視內容。

Disney+為華特迪士尼公司旗下的直營串流服務，平台內有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與Hulu等6大品牌影片，像是強檔動畫《動物方城市》、韓劇「韓國製造」……等，都是Disney+的專屬影片。不過訂閱費用不低，標準方案月繳285元、年繳2,790元，高級方案每月更達335元、年繳須要3,280元，對追劇族來說相當「傷荷包」。

廣告 廣告

為了讓用戶都能觀看Disney+的精采內容，中華電信與迪士尼合作，即日起申辦指定精采5G方案、HiNet光世代速在必行或MOD家速方案，就能以每月不到75折的價格訂購Disney+高級方案，訂閱Hami Video電視運動館或影劇館+搭配Disney+，合約期間每年可以省下逾2,000元。於指定門市申辦送獨家圖樣Disney磁吸手機支架，3月底前申辦有機會抽中美國洛杉磯3天2夜旅程，或暢遊東京迪士尼樂園。

中華電信與Netflix也有合作關係，申請指定精采5G方案，加購Netflix高級版享前12個月每月359元、399元優待價，換算下來每年能省下1,212元。台灣大哥大則有結合不同串流服務的「雙享方案」，Disney+與HBO Max標準方案每月320元、高級方案每月420元，合約期間12個月最高可省2,568元。Netflix與HBO Max的標準方案每月450元、高級方案550元，約期12個月能節省2,508元。

凱擘大寬頻與韓國電信(KT Corporation)簽署合作備忘錄，未來除了共同引進一機享受多個OTT平台的「Soundbar機上盒」，還將開發原創影視內容，並讓專屬的韓劇放上台灣大哥大MyVideo平台。雙方同時評估整合使用人工智慧技術提升用戶的互動體驗，並增加凱擘大寬頻的服務效率。

原文出處

延伸閱讀