「這裡血流成河，你們在開派對」！66%俄人盼和談、僅剩25%死忠派挺戰

俄烏戰爭持續，俄羅斯國內不只日漸疲倦，也加劇了社會分歧。據《紐約時報》12月31日報導，普丁迎接2026年的新年致詞僅有3分多鐘，而他花不到1分鐘談及俄烏戰爭，甚至只說了俄羅斯軍人身負重任，相信「勝利終將到來」。其餘的致詞內容和往年一樣，形容俄羅斯是「一個大家庭」，強壯且團結。

然而，據《華盛頓郵報》12月30日報導，記者採訪了從前線存活下來的士兵以及民眾，他們以為戰爭很快會結束，但事實上卻是遙遙無期。報導指出，社會上的異議聲音被壓制，民眾的怨恨和疲憊也日益加深。

從「民主改革」到「經濟繁榮」的政策轉向

《紐約時報》報導指出，每年12月31日午夜12點前，俄羅斯總統按照慣例會發表新年演說，是每年重要的新年儀式。這項儀式從蘇聯時期流傳至今，演說內容通常反映了總統政策方向和國家整體氛圍。從普丁的新年致詞也可以看出他的政策轉變，在2000年初，普丁聚焦於「民主改革和穩定」，在俄羅斯經濟擴張後，普丁轉而將重點放在「財富和繁榮」。

只有25%的人希望戰爭繼續

根據俄羅斯獨立民調機構列瓦達（Levada）的調查，有高達66%的人民希望進行和平談判，只有25%的人希望戰爭繼續，創下2022年以來的新低。此外，民調數據也指出，有超過一半的俄羅斯人認為，由美國主導的和平談判最終不會成功。

儘管多數人已經不希望戰爭繼續，但普丁絲毫沒有展露出想要談和的意願。《華盛頓郵報》12月30日報導指出，這場將近4年的戰爭正在逐漸吞噬俄羅斯社會，國家無法正常運作、社會內部意見分歧、沮喪的情緒無處宣洩，民眾對戰爭生活感到疲倦。此外，許多社群平台在俄羅斯被禁用，「數位孤立」的情形讓抑鬱情緒更加嚴重。

軍人不惜斷腿只希望「回家」

俄羅斯軍人費奧多（Fyodor）2年前加入原本有110人的前線軍隊，但現在包含他只剩下10人活下來。在幾天前，費奧多和部隊前進烏克蘭利曼（Lyman）時，其中一隻小腿被地雷炸斷。然而，費奧多告訴記者他不後悔失去一條腿，因為這意味著「他終於可以活著回家」。另一位20歲的軍人基里爾（Kirill）向記者表示：「我們正在為我們無法獲得的領土而戰。戰爭持續了很久，但這一切似乎才剛開始。」

日益加劇的社會分歧

戰爭讓俄羅斯社會的分歧也日益加深，城市和邊界城鎮存在巨大鴻溝。位於俄烏交界的貝爾哥羅德州（Belgorod）是戰爭下最嚴重的受害者之一。無人機攻擊已經是生活日常，這裡的志工不眠不休的運作著，為部隊提供食物與裝備，退休老人忙著縫製無人機護網，並利用3D列印技術製作無人機用的塑膠炸彈外殼。

52歲的艾迪克（Edik）是當地協助軍隊運送物資的志工，他向記者痛喊：「他們根本不知道這裡經歷了什麼！在莫斯科，人們快樂的參加派對、出外旅遊，這怎麼可能？這裡血流成河，他們卻在慶祝，他們怎麼能接受這種情況？」

此外，當地志工發現自2025年初以來，來自各地的捐款漸漸減少，因為多數人預期戰爭會很快結束。35歲的格里博娃（Yevgenia Gribova）在貝爾哥羅德的協調中心工作，她表示當地的志工運作正面臨困難。許多人在戰爭第一年投注所有資金支持前線軍隊，不休息沒日沒夜的工作，但現在「人們只想休息，想要把錢花在自己身上，而不是前線的物資。」

青年反戰呼聲不斷

報導也指出，俄羅斯政府不斷打壓異議人士，俄國青年反戰呼聲不斷，他們對當局已經構成另一種威脅。2025年10月，當地街頭樂團Stoptime因創作反戰歌曲遭判刑，其他的翻唱歌手也一併遭懲處。自戰爭爆發以來，已經有數百名青年因反戰抗議或「叛國罪」被逮捕。

