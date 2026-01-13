「這裡」一倒、全盤皆輸？民進黨初選火藥味濃 他 : 恐連鎖影響2028

隨著 2026 年九合一大選腳步逼近，民進黨近期啟動高雄市、台南市及嘉義縣等縣市長提名初選民調作業。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 隨著 2026 年九合一大選腳步逼近，民進黨近期啟動高雄市、台南市及嘉義縣等縣市長提名初選民調作業。高雄市長初選結果已出爐，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨參選。台南市與嘉義縣初選民調則於 12 日至 17 日進行，結果仍待揭曉。

綜合各家媒體報導，高雄市長初選方面，民進黨完成 1,200 份有效問卷調查，四名候選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑及林岱樺角逐激烈，但最終由賴瑞隆出線。前陳水扁辦公室主任陳淞山在《美麗島電子報》評論中指出，高雄市初選勝負主要影響黨內派系權力版圖，整體政治風險相對可控。

賴瑞隆在黨內初選民調勝出，將代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座。 圖：賴瑞隆辦公室提供（資料照）

台南市長初選尤受關注，候選人包括立委陳亭妃與林俊憲。陳淞山指出，台南是民進黨傳統鐵票倉，雙方競爭激烈，背後支持群體與輔選要角各具影響力，若處理不當，可能引發黨內反彈，進而影響全台選情。他警告，若台南初選出現紛爭甚至脫黨參選，「台南倒、全台就敗」，恐對年底九合一選舉及 2028 大選造成連鎖衝擊。

依民進黨規則，初選民調由三家公司同步執行，只要樣本達有效門檻，隔日上午 10 時 30 分將邀請參選人或代表開封民調數據，正式公布結果。外界普遍預測，台南與高雄的民調將呈現拉鋸態勢，參選者勝負難料，初選結果將牽動黨內派系平衡及賴清德作為黨主席的領導威信。

陳淞山進一步分析指出，過去一年多數民調顯示陳亭妃略領先，但近一個多月差距逐漸縮小，加上林俊憲被視為有賴清德作為靠山，政治資源持續投入，外界甚至出現「陳亭妃對決賴清德」的政治想像。最終若出現翻盤，落敗者是否願意顧全大局，仍是關鍵變數。

相較之下，高雄市 4 位立委候選人實力相當，但競爭中少有正面撕裂，輸贏主要影響黨內派系版圖。林岱樺因司法問題可能不會以政治自殺方式回應，而其他參選人則較可能維持團結，整體變數相對較小。

