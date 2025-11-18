這角度超難畫？「仰視的芙莉蓮」二創迷因潮襲捲社群！

高人氣漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），改編動畫版第二季將在 2026 年 1 月 16 日開播。而最近除了台灣將舉辦《葬送的芙莉蓮》動畫特展外，歐美粉絲社群中還掀起了一股「仰視的芙莉蓮」二創熱潮，不論是否為專業繪師都一起跟上，甚至越畫越歪樓，脫離了最初該二創的初衷，變成一個全新的迷因。

動畫還沒開播、漫畫休刊，社群仍然能製造討論度。（圖源：『葬送のフリーレン』公式）

事件起源於 Reddit 討論區，最早是一名粉絲 SpaceDev1 發文，因為他苦於無法掌握由下往上的仰視角度，貼出了一張表情略顯「魔性」的芙莉蓮畫作出來。這張臉部角度奇特、神情微妙的作品，因其獨特的喜感意外爆紅，快速被分享到不同討論區和其他社群平台，在短時間內吸引了全球網友的目光，直接演變為一場「仰視的芙莉蓮」的集體創作迷因潮。

吸引了許多普通網友和知名繪師共襄盛舉。創作者們紛紛大展身手，從精緻的專業級插畫、懷舊的像素風格，到立體的 3D 模型無所不包。有趣的是因為仰角真的很難畫，所以網路上甚至出現了「如何畫好仰視角」的教學，但結果卻讓創作風格「越畫越歪」，許多人故意畫出更加扭曲、搞笑的版本，讓這場迷因狂歡更加失控。