「這說不通」 川普想為美式足球NFL正名

法新社報導，在2026年世界盃(World Cup 2026)熱潮的帶動下，美國總統川普(Donald Trump)5日表示，美式足球(American football)應該要改名，因為用圓球進行的足球(soccer)才是真正的足球(football)。

川普在世界盃的抽籤儀式表示，「我們和另一種稱為足球的運動有些撞名了，但你想想，這是足球，這無庸置疑的。但我們得幫NFL(職業美式足球聯盟)另外想個名字」。「你想想，這真的說不通」。

對美國人來說，「足球」這個字是指美式足球，這是一種主要用手來玩的運動，這和世界其他地方所說的足球是完全不同的。

全美幾乎所有民眾每年都會觀賞NFL總冠軍賽「超級盃」(Super Bowl)。

隨著2026年世界盃的逼近，身為全方位運動愛好者的川普，對足球的熱愛也與日俱增。本屆世界盃將於明年夏天在美國、墨西哥和加拿大舉行。