這誰？《爸爸去哪裡》成俊13年後長這樣 成彬變「氣質正妹」驚呆韓網

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星成東鎰曾在2013年帶著兒女們參加實境節目《爸爸！我們去哪裡？》，捧紅兒子成俊以及大女兒成彬，如今13年過去了，最近兄妹倆跟著爸爸一起參加節目，成俊整個人身材變得高大，成彬則是女大十八變，17歲的她變成大美女登場，讓南韓網友看傻了眼：「這是那個成彬？」

當年成俊長相帥氣，又愛讀書，相較於調皮搗蛋的小朋友，看似更加穩重許多。此次成東鎰帶著兒子成俊一起上節目喝酒，成俊分享，目前是漢陽大學土木與環境工程系大二生，自己一直對學習、研究感興趣，且現在竟然已經擁有了兩項專利，目前也對心理學產生了好奇。

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主持人詢問會如何面對酸民時，成俊坦言，因為從小時候就開始上電視，之後上了高中、大學，大家對他的印象還是那個又高又瘦的小男孩，「現在大家一看到我，通常都會說，『啊～原來你是俊啊～』所以，不管是有意還是無意，這種形象都一直存在著。」

成俊說：「有些人會一笑置之，背後可能會說『他年輕時就上電視，根本不注意身材』，當然他們不會真的這麼說。但想想這些人，問問自己是否像我一樣努力生活過，主持人顯然是付出了很多努力才達到現在這個位置的，那些沒能做到同樣事情的人會感到自卑。」

至於大女兒成彬過去在節目上跟哥哥完全就是相反，什麼狗屁倒灶的事情都做得出來，讓成東鎰很是頭痛。如今她也是亭亭玉立的17歲，現在在高中專攻現代舞，成熟氣質與過去截然不同，成彬一現身就讓現場驚呼連連，並預告了下週更精彩的父女鬥嘴互動。

節目播出後，南韓網友紛紛表示，「成彬變太美了吧」、「那是成彬嗎？」、「成彬變得這麼有女人味了？」、「成俊怎麼喝酒呢？我記憶中他還是只是個孩子」、「真不敢相信成俊已經可以喝酒了」、「我記得以前成俊很內向，現在好外向喔」、「成俊聲音太好聽了」、「本來來以為成彬是個假小子，現在太漂亮了」。

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