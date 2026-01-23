為什麼有人怎麼吃都不胖，你感覺沒吃什麼卻總在長肉？答案或許藏在你家冰箱裡！日本營養師森由香子依據超過4500人的飲食諮詢經驗指出，冰箱食材配置可以直接反映一個人的瘦身成敗。很多長期減重卡關的人，冰箱裡往往都有幾樣共通的「禁忌食材」，不只是熱量地雷，長期吃多更可能提高致癌風險。冰箱越亂、人越胖？冷凍庫這習慣可能是「代謝殺手」

​​森由香子觀察發現，若冷凍庫總是塞滿不知放了多久的剩飯、年糕或熟食，不僅難以掌握庫存，連「今晚要煮什麼」的動力也會跟著被「凍結」。當疲憊又懶得思考時，手自然會伸向微波即食的冷凍食品，無論烏龍麵或義大利麵，這類食品幾乎清一色是高碳水炸彈，圖一時方便，代價就是體重一路飆升。

集結4500人減肥經驗，冰箱常備這「3種食材」最危險

此外，森由香子更發現，若冰箱常備「披薩用起司、培根、炸豆皮」這三種食材，瘦不下來的機率特別高，共通點在於高熱量，不過問題不在完全不能吃，而是「使用頻率」與飲食方式容易失控。

起司：以起司為例，一天攝取約20g尚可，但如果習慣早午晚料理都撒上一把起司，不知不覺一天光起司就多吃進339大卡

培根：培根是高脂肪、高熱量代表，常拿來當煎蛋、炒菜的提味配料，如果樣樣加，等於把高油脂悄悄藏進每一道菜，且培根屬加工肉品，添加物不少，還被WHO列為一級致癌物，每日攝取超過50g可能增加大腸癌風險18%。

炸豆皮：至於炸豆皮，別被「豆製品」三個字騙了！炸豆皮本質上是油炸物，而且經常加在味噌湯、炒菜或燉煮料理中，吸飽湯汁與油脂，餐餐吃的話熱量累積的速度完全不輸給培根。

因此，想減重應先將冰箱內的加工肉品、起司、炸物、甜點與含糖飲料等「隨手可得的致胖食物」減量到最低。當冰箱裡沒有這些誘惑，不必刻意計算熱量或痛苦節食，就能大幅降低「越吃越胖」的機率。（編輯推薦：想減肥先清冰箱！4步驟消滅「廚房體脂肪」先丟這2樣復胖率大降）

打造瘦身型冰箱！整理冷凍庫必學「黃金分區術」

除了避開地雷食材，森由香子建議透過「分區收納」打造日常忙碌也能輕鬆維持的「瘦身型冷凍庫」，首先可以把冷凍庫劃分為四區，讓庫存一目了然：

主食區 冷凍白飯、麵條 主菜區 肉類、魚類 副菜區 常備熟食配菜 其他區 例如冷凍蔥花等辛香料

就算是忙碌的上班族，只要遵守這個原則，從前三區各拿出一樣來加熱，立刻就能組成營養均衡的一餐，不僅減少備餐壓力，也能避免因肚子餓而亂吃高熱量外食。

瘦子的冰箱「這一層」最滿！養出好代謝自然不發福

最後，森由香子觀察到，屬於「易瘦體質」的人，冰箱裡最豐富的往往不是冷凍庫，而是色彩繽紛的「蔬果保鮮室」。森由香子認為，確保蔬菜室隨時備有一應俱全的綠黃色與淡色蔬菜，是瘦身的根本。

她推薦每週固定一次清冰箱計畫，在採買前把剩下的蔬菜一次煮完，夏天可做涼拌，冬天則煮成溫沙拉或溫熱的蔬菜湯。不僅能避免食材浪費、還補足膳食纖維，而且餐前先喝一碗蔬菜湯、吃一份蔬菜沙拉，可以增加飽足感，自然降低對精製澱粉的依賴。從「整理冰箱」開始改變，這才是比口頭喊減肥、或靠意志力節食，還更長久的瘦身之道。



原文引自：這豆製品是「吸油海綿」比肥肉狠！冰箱常備3種食材難怪瘦不了