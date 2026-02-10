這路公車沒有那一站! 女乘客堅持下車脫序飆罵駕駛

中部中心／張家維 南投報導

近日有一名全航客運駕駛，po出一段影片，控訴有乘客，堅持要在沒有他們公司站牌的地方下車，駕駛也苦苦勸說，表示他們並沒有權限停靠，但這位乘客，卻情緒失控，飆罵"白痴、豬頭"等字眼，甚至還大喊去死，脫序行徑，也讓駕駛相當無奈。

客運內視角看出去，駕駛一路穩穩地向前行駛，車內十分安靜，似乎一片祥和，這時有乘客，按了下車鈴，但駕駛提醒閃黃燈那邊沒有站牌，不會停靠，但這位乘客，就是非常堅持，絕對可以停！沒辦法在想下車的地方下車，女乘客怒氣值急速上升，接著竟然出口飆罵司機！

沒站牌不停靠! 女乘客堅持別人就可以 駕駛:那是別家客運（圖／民視新聞）









近日有一名全航客運駕駛在網路上po出這段影片，他工作中行經乾溝子到觀音橋路段時，遇到這位女乘客，一直喊著要在南康橋下車，但全航客運，沒有在那邊設立站牌，也因此沒有停靠權限，但這位乘客怎麼勸就是聽不進去。





女乘客按下車鈴堅持下車 客運駕駛苦勸"沒站牌不停靠"（圖／民視新聞）





按程序走，卻無辜被當眾飆罵，這樣的行徑，讓駕駛無奈，也讓人傻眼不敢領教。

