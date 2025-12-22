這路到底誰的？ 基隆社區道路禁大車「住戶、工廠」互槓

生活中心／綜合報導

基隆市七堵有一家食品工廠跟當地社區住戶吵得不可開交，住戶認為，因為道路比較小條，大車、貨櫃車常常進出，導致大家進出相當危險，除了設交通錐、還畫設停車格，此舉也讓業者跳腳，明明是工業區，卻無法做生意，門口甚至被欄杆團團圍住。

華納社區主委吳先生：「因為拖車很大台，一進來就會整個，從那邊逆向倒車進來，因為這邊沒辦法迴轉，他們有時候都會（卸貨）半個小時，至一個小時左右。」地上白線緊鄰隔壁工廠，基隆市七堵區的這個社區，因為道路使用問題，雙方互槓，工廠方無奈，這邊明明是工業區，我們要做生意啊，住戶生氣大車一直進來，出入很危險，只要貨櫃一擋，就得逆向通行。華納社區主委吳先生：「我們很早以前，就做這個中間的分隔，就是不讓他們這樣，隨便直接迴轉，最近我們就畫這個車格，給住戶停。」

因為社區道路狹窄，大貨車得要倒車進入，還有住戶說，之前有長者，拿著輔助椅被撞，一把年紀了，還得打骨釘。華納社區居民：「帶給我們這個社區的老人，我們在出入很不方便欸，還是說我們社會的老人，都要給他們收起來。」附近居民貼上公告，禁止外車進入，不過有居民抗議，社區停車格明明有留通道，還是被處處找麻煩，甚至還被告。華納社區居民：「被食品公司提告，根本鳩佔鵲巢，這有天理嗎，因為這土地是我們的耶，而且我就停那一下下，這樣就要告我。」

社區到路口立告示，禁止外車進入。（圖／民視新聞）不過，這邊的工廠反擊，唯一出入口，直接被擋，還有供應商不斷反映，每次來幾乎都被罵，而且高單價的健康食品材料怕潮濕，大車進不來，生意都不用做了。食品公司業者：「都發局查過了，他說確實，當時市政府有給我們這個通道，而且原地主，就是建設公司，有給我們使用同意書。」基隆市議員鄭文婷：「因為雙方暫時沒有一個互信的基礎，我們暫時希望從12/19開始，到年底12/31為止，只要有貨車裝卸貨，貨車在進出的時候，都要有人員在現場負責指揮。」業者也說當初來到這，市府有發工廠登記證，也說門口這條路，是公共通道，而且也有打算回饋做道路維護，都發局說，因為這邊不是既定道路，得要社區自行舉發提告，儘管雙方已經開過協調會，但成效似乎不佳，就怕最後還是得上法庭對簿公堂。

