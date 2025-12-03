這身材是17歲兒子的媽？46歲吳速玲「抬手炫腹照」太狂！靠吃「一超級食物」維持傲人馬甲線

（圖／取自吳速玲IG）

46歲的吳速玲又讓全網看傻！最新一組炫腹照一曝光，側身一拉衣擺，那條緊到不科學的腰線直接衝上討論區，黑色休閒套裝把線條襯得更乾淨俐落，馬甲線明顯到像刻上去一樣！網友們也忍不住留言「這根本炫腹吧」「腰怎麼瘦成這樣」，瞬間把畫面推成健身穿搭教材級別。

（圖／取自吳速玲IG）

不過比起只曬成果，吳速玲向來大方分享自己的維持方式，而她這次特別提到，平常吃多一點身材就會變圓XD，所以飲食控制對她來說真的很重要！她平常很愛的就是「翡麥」！這個被她稱為超好搭、超飽足的超級食物，其實也是許多女生增肌控脂時的固定主食，因為翡麥GI值比白飯低得多，飽足感也更強，再加上本身蛋白質含量比一般穀物高，對正在維持肌肉線條的人特別有幫助。吳速玲說翡麥可以跟糙米混各半、煮成QQ的口感，簡單電鍋蒸一蒸就能當成每天的基本能量來源。

廣告 廣告

（圖／取自吳速玲IG）

另外除了翡麥，她也會靠「果汁日」讓腸胃休息！一整天喝自己打的綠蔬果汁，因為喝得夠飽，反而不會亂吃，她常用深綠色蔬菜當基底，加上奇亞籽、椰子水，其他像香蕉、堅果或種子粉則依狀態隨加。沒有固定配方，重點是把纖維和營養補好，讓身體的狀態維持在輕而穩。

（圖／取自吳速玲IG）

她的IG也常能看到戶外活動、曬太陽、健身穿搭照，生活本身就是一種「保持身體在最佳狀態」的節奏！沒有極端飲食、也不是激烈斷食，而是長期把乾淨食物放進日常，把身體狀態當成日積月累的成果。

（圖／取自吳速玲IG）

也難怪46歲的她每次只要一抬衣擺，全網就得重新調整對「凍齡」的想像，這次的炫腹照更是直接把她的狀態推上新高點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

曾經65公斤現在是「黑絲襪美腿女神」！A-Lin 3個月瘦10公斤的「鬆弛瘦身法」再掀熱議！

宋慧喬44歲生日發文引暴動！IG公開18張私密照 絕美自拍＋「翻車蛋糕」全曝光網看瘋！

張鈞甯一家都是高顏值！媽媽、姐姐、外甥女全都美到零死角