「這輩子就這樣了」桃客司機當街爆打學生案落幕 家長撤告！他當庭道歉賠償

桃客司機當街毆打高中生引發關注，今於法院內完成調解，道歉並賠償後，家長同意撤回告訴。（翻攝自Threads）

引發社會關注的桃園客運司機當街毆打高中生事件出現最新進展！桃客41歲劉姓司機因涉傷害罪遭起訴，案件於桃園地方法院審理期間，今（26日）與被害學生家長達成和解。劉姓司機當庭遞交書面道歉信並完成賠償，獲得家長諒解，對方同意撤回告訴，全案依法告一段落。

桃園客運司機打學生怎麼和解的？法院調解細節曝光

桃園地院今召開程序庭，劉姓司機在律師陪同下，先行與被害學生家長進行調解。過程中，劉男親自向對方表達歉意，並當庭交付一封道歉信，同時依雙方共識賠償相關損失，金額當場付清。

廣告 廣告

被害學生本人並未出庭，但家長在確認劉男誠意後，表達願意給予原諒，並依法撤回傷害告訴。由於傷害罪屬告訴乃論，撤告後案件依法不再續行審理。雙方也在法庭上表示，希望事件能就此平息，和解條件與內容不對外公開。

專車司機為何毆打學生？

回顧案情，今年（2025）10月22日傍晚，當時劉姓公車司機駕駛學生專車，因懷疑有學生投幣不足而出言指責，黃姓高中生下車前替同學打抱不平回嘴：「你連錢都不會算，這輩子就這樣了。」司機因此被激怒，追下車爆發肢體衝突。

司機街頭對學生揮拳，導致對方口鼻受傷、當場流血。事後相關畫面曝光，引起輿論譁然。

桃園客運司機為何被火速解雇？檢方曾建請從重量刑

事件發生後，桃園客運迅速啟動內部處理機制，第一時間將劉姓司機解雇。檢方也在案發當月29日完成偵結，依傷害罪將劉男起訴，並向法院建請從重量刑。

不過隨著雙方今日在法院內完成和解、撤回告訴，司法程序依法終止，案件正式落幕。

更多鏡週刊報導

10年前就出事！桃園客運司機辱罵狂毆學生 網友怒揭「驚人黑歷史」：公司說法全被打臉

鼻梁骨裂等手術「仍說下次還是會幫」 替同學抱不平遭桃園客運司機暴打！姑姑心疼揭真相

平安夜街頭突降「鈔票雨」？情侶平安夜吵到失控無人敢撿 警方到場安撫收拾