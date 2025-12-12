「這輩子沒見過E罩杯」 《和我老公結婚吧》男星私訊小10歲洋妞露骨對話外流

李伊庚遭德國女子加碼爆料露骨私訊，她強調這些對話紀錄絕非AI造假。（翻攝自IG@luvlk89、X）

韓星李伊庚因飾演韓劇《和我老公結婚吧》反派男配角爆紅，最近卻因私生活爭議不斷。事件女主角德國女子今（12日）再爆猛料，抖出她和李伊庚去年初的聊天內容，顯示李伊庚看到她分享的自拍照後，接連回覆「妳的SIZE多少？」「E罩杯嗎？ 我這輩子從沒見過」，她強調這些對話紀錄，絕非如李伊庚聲稱的AI造假。

李伊庚上週末在高雄舉辦的AAA典禮上發表獲獎感言，首度於公開場合回應近期私生活爭議，表示「嫌疑人正在往公司寄道歉與求情信，我一定會抓到他。」不料今日凌晨深夜，德國女子加碼爆料，將雙方在IG上的聊天私訊錄影公開，寫道「還有人認為這是AI嗎？如果這是真的，那剩下的KakaoTalk對話也是真的吧？我也很尷尬，但沒辦法。」

廣告 廣告

李伊庚遭德國女子加碼爆料露骨私訊，曾問她「E罩杯嗎？ 我這輩子從沒看過」。（翻攝自X）

據影片顯示，兩人對話始於2024年1月26日，德國女子主動私訊，透露自己小李伊庚10歲「你是我的理想型，請問外國人也可以嗎？」開始聊天，之後她應李伊庚要求傳送自拍照。李伊庚看完忍不住讚嘆，隨後接連回覆「妳的SIZE多少？」「E罩杯嗎？ 我這輩子從沒見過」「有KakaoTalk帳號嗎？」

這起事件起於10月中旬，德國女子發布一篇題為〈揭露李伊庚先生的真面目〉的文章，指控李伊庚向她索討私照，同時揭露對方露骨的對話，但李伊庚與其經紀公司均否認指控。不過德國女子今日加碼爆料雙方聊天紀錄後，話題又燒了起來。

更多鏡週刊報導

陳冠希「豔照門」禍源恐是自己？名導爆外流關鍵 第一張看到阿嬌崩潰了

乾女兒與粉絲愛愛！聖石董座豪砸460萬包養遭戴綠帽 她竟「臀刺XXX之奴」求糖爹復合

大媽肉身占位吃鱉！ 駕駛1招調虎離山搶回停車格