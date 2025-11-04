這輩子財路注定「先苦後甘」的4生肖！屬牛早年缺乏貴人提攜，「這位」後半身財富水到渠成不愁錢
有些人天生勞碌命，年輕時明明肯拼又努力，卻總是財運不順、與好機會擦肩而過。不是遇人不淑、就是時機不對，好不容易有點積蓄又被突發狀況打回原點。命理上稱這類為財星藏、福報遲來的格局，雖然早期難見成果，但只要撐過中年轉運期，就能漸入佳境、財路越走越順。特別是以下這4個生肖，就是典型財運先苦後甘代表，早年錯過機會，但越老越富貴，快來看看自己上榜沒！
生肖牛：吃苦打底，後半生財運穩如山
屬牛的人踏實又勤奮，從不怕苦，只是命格屬厚積薄發，早年常因過度保守或缺乏貴人指引，而錯失不少賺錢契機。他們習慣凡事按部就班，不愛冒險投資，也因此財運成長緩慢。年輕時容易被低估，努力常被視為理所當然。即便加倍付出，收入卻不見提升。不過，屬牛的人越挫越勇，隨著經驗累積、人脈擴展，中年之後運勢大開，財庫漸漸穩固。等到四十歲以後，財運如滾雪球般累積起來，屬於典型愈老愈富命格。
生肖蛇：年輕時財來財去，中年後終於留得住錢
屬蛇的人精明靈巧、直覺敏銳，但早年運勢多波折。年輕時容易聰明反被聰明誤，過度自信或想走捷徑，導致賺錢機會一閃即逝。也有人因為判斷過快或太相信他人，錯過能帶來穩定財源的機會。命理上蛇屬火中藏金，象徵必須經歷鍛鍊才會生財。隨著年齡增長，屬蛇的人心性漸穩、眼光更準，懂得避開風險、集中資源。三十五歲之後運勢轉強，不僅正財穩定、偏財運也開，中年後財源滾滾，能以智慧致富。
生肖雞：早年努力被忽略，後運翻身賺大錢
屬雞的人天生勤奮、有原則，做事細膩又嚴謹，但年輕時往往能力有餘、機運不足。他們常因環境競爭激烈、上司賞識不夠，導致升遷慢、收入有限。也有不少屬雞者年輕時太追求完美，不敢冒險投資，錯失致富機會。命理上酉金主財，但金要經歷打磨才會發亮。這代表屬雞的人要經過時間淬鍊，才能讓財運顯現。中年之後，他們的專業能力、判斷與紀律開始展現威力，事業穩定發展，財富自然水到渠成。屬雞的後半生，常是努力終被看見的最佳範例。
生肖豬：太善良吃虧早，懂防人後財運旺
屬豬的人心地善良、為人厚道，但早年財運多半不穩。由於過於單純、容易輕信他人，年輕時常被朋友或合作夥伴拖累。也可能因心軟幫人擔保、借錢，讓自己陷入經濟困境。命理上亥水為福德之象，意味著他們的福氣是慢熟型。一旦學會保護自己、不再隨意付出，財運就會漸漸轉強。三十歲後開始轉運，四十歲後財庫大開，不僅正財穩定，還常有貴人相助或意外之財。屬豬者後半生福氣深厚，越活越富有。
更多女人我最大報導
生來就是「上等命」的4生肖女+出生時辰！辰時龍福大命大又特別得夫緣，「這位」贏在命盤注定富婆命
窮一時也不怕，「命藏富氣」的5生肖＋出生時辰曝光！午時馬越挫越旺，「這位」過中年後轉強運
婚後最容易成為怨偶的4星座組合！獅子魔羯日子越過越糟糕，「這對」總在互相責怪推託責任
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
53歲維持47公斤不復胖！更年期瘦身4招曝光：「1時間」深蹲燃脂又助眠，醫師也推爆！
誰說過了更年期就一定會發福？健身部落客Junka用行動打臉這句話！她今年53歲，體重常年維持在47公斤，不靠節食、不熬夜，整整5年都沒反彈。她在小紅書分享自己的4大「更年期瘦身儀式」，關鍵在於讓身體循女人我最大 ・ 55 分鐘前
等電梯、吹頭髮也能瘦！醫師也在做8個「不流汗小動作」照樣燃脂
每天忙到沒時間運動？其實你早已擁有「偷偷變瘦」的機會。不需流汗、不必換衣服，醫師教你利用日常瑣碎時刻，也能輕鬆養出好代謝！ 你每天都有「變瘦的機會」 8個無壓力微運動 「你以為沒時間運動，其實健康2.0 ・ 55 分鐘前
ATM提款新制！百間郵局「這時段」領錢上限縮減至１萬，有錢也領不出來
近年來詐騙集團手法日益翻新，利用車手深夜時段於各大金融機構ATM提領贓款的情況愈發猖獗。為有效防堵不法集團洗錢行為，維護民眾財產安全，中華郵政自今年8／26起針對全台「車手熱點」郵局ATM實施夜間單筆食尚玩家 ・ 55 分鐘前
2025必比登推薦巷弄排隊美食！當歸羊肉湯可續湯超佛心，配碗黑金滷肉飯超滿足
板橋知名的排隊小吃，於2023年搬到巷弄內的大碗公當歸羊肉，沒有因此而人潮減少，用餐時段依舊大排長龍，2025年新入選米其林必比登推薦，讓聞風而至的新舊顧客更多了，想來朝聖最好避開尖峰用餐時間。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 8 小時前
乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是健康2.0 ・ 55 分鐘前
訂婚戒指不見！狗被懷疑是兇手「秒露無辜臉」 照X光獸醫笑翻
美國佛羅里達州一名飼主日前發現，她的訂婚戒指離奇消失，四處尋找無果後，懷疑被愛犬吞下肚，隨即帶狗就醫檢查，X光一照，果真看到戒指，連獸醫都驚呆。所幸經過一周，戒指順利隨狗狗排泄物排出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台北10間DIY手作工作室推薦：「Funlab」毛絨娃娃、「Nu Studio」編織包一次體驗！
現在最流行的療癒約會行程，當然少不了「DIY手作」！不管是想親手做一隻超萌毛絨娃娃、打造專屬戒指，還是玩到近期爆紅的地毯槍，甚至連霓虹燈、香氛蠟燭都能自己動手完成。台北有許多風格各異的手作店，不僅能享受創作的樂趣，成品還能帶回家收藏。本篇小編精選了10間超值得收藏的DIY手作店，無論是情侶約會、姐妹聚會，還是想要一個人放鬆療癒，都能找到最適合的選擇！BEAUTY美人圈 ・ 23 小時前
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
根據《南國今報》報導，李男表示，他與妻子結婚已有8年，育有兩名子女，原本家庭生活平靜。然而近日某天下班回家，進入臥室時卻發現床上躺著一對陌生男女，其中男子還向他打招呼說「hello」，讓他感到極度震驚與冒犯。李男說：「特別噁心，這是我和妻子共用的床。」他隨即質...CTWANT ・ 1 小時前
台人打工度假「首選不是日本」？過來人點3殘酷現實
愈來愈多年輕人大學畢業後選擇出國打工度假，不僅為了體驗異國文化，也希望藉此累積人生第一桶金，一名男子好奇指出，台灣人熱愛到日本旅遊，但在選擇打工度假地點時，首選卻多為澳洲、紐西蘭等國家，而非鄰近的日本，貼文曝光後，引發網友熱烈討論，許多人直言，日本雖然環境優美、社會安全，但語言門檻高、薪資水平不具吸引力，加上職場文化嚴苛、壓力大，讓不少人卻步，「日本只適合旅遊，不適合外國人長住。」中時新聞網 ・ 1 天前
沒注意到就被罰1800元！騎車總得確認「１標誌」超崩潰，警察揭正確做法
台灣交通號誌設計多元，機車左轉規則更是五花八門，不僅讓駕駛人在陌生路段倍感困擾，也成為交通安全的一大隱憂。日前一名男子在網路上抱怨機車左轉規則過於複雜，感嘆每次轉彎都像在「打二戰」般壓力山大，詢問「機食尚玩家 ・ 55 分鐘前
謝侑芯曾爽收粉絲50萬！突貼簽和解書「退25萬」畫面曝原因
娛樂中心／綜合報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，卻意外猝逝，消息曝光後讓粉絲相當震驚。不過，大馬警方查出謝侑芯失去意識後，同房的歌手黃明志被驗出多種毒品反應遭逮捕後交保。對此，社群上有不少批判黃明志聲音，但也有人懷疑謝是否有施用違禁品。不過，經常在社群曬出國外旅遊貼文的謝侑芯，收入來源也引發網友好奇。事實上，8月份謝侑芯曾和粉絲發生財務糾紛，她也在IG發布自己退25萬斗內費用給對方的貼文，雙方並簽下和解書。民視 ・ 1 天前
Steam客服回「有屁股就不行」拒絕遊戲上架，引爆審核雙重標準爭議
近期，由獨立遊戲團隊 Sakura Studios 開發，非對稱多人遊戲《Aftermath Z: Red Pine Lake》在 Steam 申請上架時遭到拒絕，原因居然是遊戲的「身穿連身泳衣的女性背影」宣傳圖。事件很快就在遊戲社群中發酵，引發了玩家和開發者對 Steam 內容審核標準的質疑。許多人認為，相較於平台上其他更為裸露或暴力的內容，因為一張背影宣傳圖就拒絕遊戲上架，這樣的審核太誇張。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 55 分鐘前
紅肉吃怕了！她靠「1杯汁」竟補血成功 營養師提醒3種人慎喝
補鐵除了吃紅肉，還有別的選擇嗎？有一名洗腎患者靠每天少量甘蔗汁來補鐵，竟改善了血紅素不足的問題。甘蔗汁真能補血嗎？甘蔗汁有哪些功效營養？什麼人喝甘蔗汁要注意？ 洗腎加經血過多長期貧血 改喝甘蔗汁健康2.0 ・ 55 分鐘前
立冬轉運納財！「3生肖」旺運來襲 迎貴人退小人
立冬轉運納財！「3生肖」旺運來襲 迎貴人退小人EBC東森新聞 ・ 20 小時前
2025銅鑼杭菊生活節來了，浪漫賞花路線、杭菊宴美食、接駁車資訊一次看！
2025銅鑼杭菊生活節11/15～11/16將在苗栗縣銅鑼鄉樟樹村盛大登場，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為主題，結合賞景體驗、食農文化、低碳旅遊與國際交流，在杭菊盛放之際，走進銅鑼鄉找到屬於自己的「菊內人時刻」，體驗杭菊花海的魅力。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 11 小時前
小孟老師運勢／別傷感情！1星座需加強圓融和諧
生活中心／綜合報導11月4日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」需加強圓融和諧，以免吵架。民視 ・ 55 分鐘前
范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。自由時報 ・ 44 分鐘前
冬味登場！「賴山嶼」麻辣燙、「台北凱達」冠軍麻油雞，「王品」旗下鍋物聯名台酒一次滿足！
主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的「賴山嶼」，將麻辣燙提升成一種帶著山林氣息的用餐體驗。品牌二號店於11月正式插旗華泰名品城，店內以木質、竹編、植栽與石材打造出純淨自然氛圍，彷彿走入山中茶屋享用熱湯。消費者走進店內，可自由挑選食材，依重量計價，每100克59元，再...styletc ・ 1 小時前
宜蘭南澳7:06發生規模3.5地震 最大震度2級
今（4）日上午7時06分宜蘭縣南澳鄉發生芮氏規模3.5地震，震央在宜蘭縣政府南方 45.4 公里處，深度24.3公里，最大震度為2級。中天新聞網 ・ 1 小時前