這輩子都講錯了？他揭「壓軸」意思驚呆眾人 內行曝這2字才是最後一個

生活中心／王文承報導

名網友指出，平常大家講的「壓軸」並非指最後一個，而是倒數第二個。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

中文裡有許多詞彙因意思多元，成為全球難學的語言，不少用法容易被誤解。一名網友指出，平常大家講的「壓軸」並非指最後一個，而是倒數第二個，貼文曝光後，讓許多人驚訝直呼，一直以來都用錯了。更有內行人解釋，「壓軸」源自戲曲，指倒數第二個劇目，而最後一個才稱作「大軸」。

他揭「壓軸」意思驚呆眾人 內行曝用法



一名網友在群平台《Threads》舉辦的「沒看書真的不知道」第一屆大賽中分享了這個知識，說明「壓軸」並不是最後一個，而是倒數第二個。

貼文曝光後，吸引超過28萬人瀏覽，網友紛紛留言表示自己一直用錯：「每次都很想糾正別人又怕對方以為我是弱智」、「每次跟別人講都被說笨」、「以前提醒過也被罵沒人在意」、「每次不敢糾正別人，聽到都會覺得有點躁」、「天才才知道」。

另外，也有內行網友解釋，許多人誤用「壓軸」一詞，以為它指最後一個，其實最後一個應該稱作「大軸」。

《三立新聞網》記者查詢《教育部重編國語辭典修訂本》後發現，「壓軸」本義指戲劇表演的倒數第二個劇目，比喻最精彩、最引人注目的節目或事件。例如：「今晚的壓軸即將隆重登場，敬請大家拭目以待。」也可稱作「壓軸戲」。

