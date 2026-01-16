這週末去哪？去南港公園捕捉一場梅花雪的溫柔

記者/葉佳欣報導

隨著冬季氣溫轉涼，臺北市南港公園內的梅花目前已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。臺北市政府公園處誠摯邀請大家1月中下旬走訪南港公園，把握梅花花期，感受冬季限定的自然美景。

南港公園梅花 圖/臺北市政府

梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，其開花準備早在前一年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，這是植物因應季節變化的重要生理調節機制，可避免不利時節過早開花。隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，使花芽恢復生理活動，進而於冬季綻放。

南港公園管理所莊國境主任表示，南港公園為民國99年種植，共有11株，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開，園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致，歡迎您前來賞花、拍照及進行自然觀察。

南港公園梅花 圖/臺北市政府

南港公園長期以順應植物生長節律的方式進行植栽養護管理，提供花木自然生長所需條件，讓市民在城市中也能感受季節更迭所帶來的自然變化。

賞梅期間請民眾遵守公園使用規範，勿攀折花枝或踩踏草地，並維持園區整潔；另近期氣溫偏低，請大家外出賞花時注意保暖。歡迎大家把握花期，於冬日暖陽下走進南港公園，欣賞梅花迎寒綻放的冬日風采。