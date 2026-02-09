這週「雨最猛」時間曝！春節天氣出爐 除夕起2波冷空氣南下

記者蔣季容／台北報導

冷空氣減弱、陽光回歸！天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天冷空氣逐步減弱，各地水氣偏少、雲量減少，白天氣溫明顯回升。不過週二晚間鋒面尾端掠過，週三起又有新一波冷空氣南下，強度不排除接近大陸冷氣團等級，北東部轉陰有雨，中南部則相對穩定。至於春節天氣趨勢也出爐，整體節奏偏快、預計有2波冷空氣南下，返鄉出遊民眾得留意日夜溫差。

林孝儒指出，今（9）日白天起至明日，冷空氣將隨北方高壓出海逐步減弱，整體水氣不多，各地雲量減少、陽光露臉機會增加，氣溫也將回升。預測北部至東部白天高溫約16至23度、低溫12至16度；中南部高溫約19至26度、低溫13至17度，早晚仍偏冷。

週三再變天！北部東部有短暫雨

林孝儒說明，週二入夜鋒面尾端掠過，週三至週四新一波冷空氣影響，整體南下節奏偏快。預測北部至東部雲量增多，局部轉陰並有短暫降雨，高溫較週二略降至18至21度、低溫約13至15度，冷空氣強度仍有變動空間，目前評估不排除接近大陸冷氣團等級。中南部受影響相對較小，維持晴時多雲，高溫約24至27度、低溫15至19度，但夜晚清晨仍須留意輻射冷卻造成的局部低溫與日夜溫差。

春節天氣出爐 2波冷空氣南下

林孝儒提及，週五至週末（小年夜）台灣附近為高壓迴流偏東或南風環境，各地天氣較穩定，普遍晴時多雲、白天回暖，白天高溫可接近25度上下；不過日夜溫差仍大，清晨低溫約16至18度，沿海空曠、近山郊區或縱谷地區仍可能再低2至3度。建議早出晚歸多備一件外套，也可把握這段較穩定的空檔安排除舊佈新。

林孝儒表示，春節期間（除夕至初三）目前趨勢顯示有兩波偏弱冷空氣間歇南下，天氣節奏較快、但整體仍以典型冬季分布為主，東北季風增強時迎風北部、東部轉陰有雨，中南部多為晴時多雲；季風短暫減弱時，北東部降雨可望緩和並有短暫好轉空檔。

至於氣溫方面，多數時段以東北季風等級為主，雖未必出現顯著強降溫，但若後期環境轉乾，仍需留意輻射冷卻導致的清晨局部低溫。而春節後期冷空氣勢力相對較弱，氣溫多有回升機會；迎風區仍以局部短暫雨為主。由於預報期程仍長、變動度較高，建議連假前3至5天再依最新預報細調行程；南來北往也請留意各地天氣差異與日夜溫差，並持續追蹤天氣風險粉絲團更新最新氣象資訊，以利行程調整。

