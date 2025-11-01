這運動改善下背痛很有效！提腳跟運動放鬆深層筋膜 輕鬆緩解腰痛、下背痛

你有腰痛、下背痛的困擾嗎？中醫師黃獻銘提供一招「提腳跟運動」，可徹底釋放小腿深層筋膜，有效改善腰痛、下背痛。

提腳跟運動 改善腰痛、下背痛

中醫師黃獻銘指出，小腿深層筋膜從小腿一直延伸到腰椎兩側，就像一條緊貼骨骼的緊身褲一樣，透過提腳跟運動可釋放小腿深層筋膜的緊繃，減少小腿對腰部和腰椎的拉扯，讓腰部壓力得到舒緩。

1.身體站立，腳尖往外張開45度。

2.用腳跟夾住球。

3.身體打直，用腳跟的力量夾住球，慢慢地踮腳尖，再慢慢放下來，反覆20到30下。

腳跟放下速度慢 筋膜釋放更徹底

黃獻銘表示，練習提腳跟運動時，腳跟放下時務必慢放，提起時可快一些，因為筋膜的釋放主要發生在放下的過程中，才能獲得最大的放鬆感；練習過程中，如果感到身體有些不穩，可以用手扶著牆壁、櫃子，來保持平衡。

黃獻銘補充，受過傷的腳很難用腳跟把球夾起來，通常代表小腿深層筋膜過於緊繃，才會導致球很容易掉落，建議持續練習，小腿的筋膜也會逐漸放鬆，對腰部的負擔自然會減輕。

下背痛反覆發作 建議尋求專業醫療

另外，黃獻銘提醒，如果下背痛反覆發作，甚至影響生活，除了練習提腳跟運動，建議同時尋求醫療專業，像是中醫師、物理治療師、復健科醫師、骨科醫師、神經外科醫師，確保得到全面且適合的治療。

◎ 諮詢專家／黃獻銘中醫師

