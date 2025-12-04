這還不滿意？高市早苗喊「理解尊重中國」 中共外交部嗆敷衍：絕不接受

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」稱台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，此番言論引發中國跳腳。3日她在參議院全體會議上表示，1972年的《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。然而中國外交部對此卻還不滿意，控高市早苗「敷衍、搪塞」，強調中方絕不接受。

高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，兩國關係持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消；此外，在民生方面，中方也擋下日本水產進口、呼籲國人別去日本旅遊、謹慎赴日留學等。

3日參議院會議上，公明黨議員竹內真二直言「日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級」，並追問高市早苗，政府對台灣的立場是否仍與《日中聯合聲明》一致？對此，高市早苗回應，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場「沒有任何改變」。

中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部官網）

然而中國外交部對於高市早苗的最新說法仍不滿意，12月4日中國外交部例行記者會，中國外交部發言人林劍被媒體問「對高市早苗最新說法有何評論？」他表示，據核實，有關報導不準確。高市首相本人只提及日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，這一立場沒有變化，僅此而已。

林劍指出，「中方的態度是明確的，我們敦促日方切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。」林劍表示，面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內國際社會的批評，高市首相仍然只是用立場沒有變化來敷衍搪塞，中方對此絕不接受搪塞，中方對此絕不接受。

最後林劍強調，「既然高市首相稱日方在台灣問題上的基本立場如1972年《中日聯合聲明》所述，那麼她能準確完整重申1972年《中日聯合聲明》所述的內容嗎？為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心，日方也需要給中方和國際社會一個交代」。

