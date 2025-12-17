這邊不能停車！三寶媽誤把油門當煞車 捷豹直衝泳池泡水

（記者許皓庭／綜合報導）法國南部拉西約塔（La Ciotat）近日發生一起驚悚意外，一名 38 歲婦人駕駛捷豹（Jaguar XF）載著 5 歲女兒行駛時，疑因誤踩油門，竟失控衝破玻璃帷幕直墜市立游泳池。車輛隨即沉入水中，所幸現場兩名救生員反應迅速，第一時間跳水救人，順利將受困母女救上岸，這起事故未造成嚴重傷亡，僅一名泳客遭碎玻璃輕微劃傷。

根據外媒《太陽報》及法國當地媒體報導，這起離奇車禍發生在 11 日。當時該名婦人正駕駛著要價不斐的豪華轎車行經該路段，卻在準備煞車減速時，因操作不當將油門誤認為煞車踩踏，導致車輛瞬間暴衝。強大的衝擊力道不僅撞碎了建築物一樓的強化玻璃落地窗，整輛車更順勢衝進室內游泳池中央。現場畫面顯示，轎車幾乎完全滅頂，僅剩車頂若隱若現，場面險象環生。

事發當下，巨大的撞擊聲響嚇壞了正在晨泳的民眾。車輛落水後，駕駛與後座年僅 5 歲的女童一度受困車內，情況危急。幸虧現場兩名機警的救生員見狀，毫不猶豫地跳入池中展開救援，迅速協助母女兩人脫困上岸。當地市政府隨後發布聲明證實，車內兩人均未受傷，僅受到驚嚇；至於泳池內的其他泳客也幸運躲過一劫，並未遭車輛直接撞擊，僅有一人因飛濺的玻璃碎片受到輕傷。

針對這起突發狀況，相關單位已緊急封閉泳池，並調派機具將泡水的肇事車輛打撈上岸。為了確保水質安全與清理大量玻璃碎片，館方必須排空約 900 立方公尺的池水進行全面檢修，預計將關閉數日後才能重新開放。這起「名車跳水」的畫面曝光後，也在社群媒體引發熱議，不少網友看了紛紛調侃「女士，這邊不是停車場」、「這洗車費有點貴」、「開捷豹變潛水艇」，直呼這簡直是電影才會出現的場景。

