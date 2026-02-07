這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題

身兼模特兒與演員身分的賴薇拉，曾到美國華盛頓大學進修戲劇表演，劇場演出、活動主持都有涉略，她透露曾收過《世紀血案》試鏡邀約，讀完試鏡劇本就覺得不妥。翻攝IG@yunchilai

改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」

賴薇拉自曝收過《世紀血案》試鏡劇本

賴薇拉發文寫道，「很多人都說演員因為不清楚歷史等等原因才接演，本來也真的很想幫出演的演員講話。」欲言又止地說其實自己看完劇本當下，馬上就意識到不妥，「其實完全不需要拿到全劇本，光特約角色只看了部分劇本就知道這政治色彩太濃了！」

她也進一步指出，劇本中已清楚寫明事件與人物本名，演員理應能透過查閱文獻進行基本功課，因此不禁提出疑問：「歷史劇和政治劇應該是有區別的，應該是能判斷得出來的吧？」

賴薇拉還原看完試鏡劇本的當下判斷。threads@yunchilai

該則貼文隨即引來網友好奇提問，「是看到哪個部分決定無法接演？」賴薇拉回覆，「因為只拿到部分劇本，其中的三個角色，交叉比對覺得故事結構和故事敘事角度怪怪的。」

有網友留言力挺：「謝謝圈內人現身仗義執言，真正尊重自己的工作就應該做到如此，而不是我不知道、我被騙了、我也沒想過這麼嚴重」、「這才是一個敬業演員該有的做法」也有人點出，「政治劇跟政治色彩濃厚不是重點，而是不做好田調並且用加害者視角詮釋事實。」再度直指劇組未取得當事人林義雄授權，就決定「先斬後奏」。

《世紀血案》監製吐「先斬後奏」內幕！強調電影後製不會停擺

《世紀血案》監製郭木盛今受訪也認了之所以採取「先拍再說」的策略，全因擔心事前拜訪會遭拒絕。郭木盛也透露已主動聯繫林義雄夫婦創辦的慈林基金會，試圖彌補，預計下週將取得回應，但郭木盛仍強調該片斥資新台幣5000萬元製作，後製仍將繼續進行，不會停擺。



